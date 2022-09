Recept: de iconische Negroni cocktail

Er was eens, in 1919 in Florence, de graaf Camillo Negroni. Op een dag bestelde de graaf een Americano-cocktail voor zichzelf, maar in een moment van spontaniteit deed hij iets dat de loop van de geschiedenis voor altijd zou veranderen. In plaats van het gebruikelijke sodawater in zijn drankje, vroeg de graaf om gin in plaats daarvan. Dit leek op dat moment misschien een eenvoudige en onbelangrijke beslissing, maar hij wist niet dat dit grillige brouwsel de wereldberoemde cocktail zou worden die we vandaag allemaal kennen en waar we van houden, de Negroni.



De Negroni is in de loop van een eeuw zo geliefd geworden, dat er een hele week aan gewijd is. ‘Negroni Week’ is nu een wereldwijd evenement dat bars en restaurants over de hele wereld verenigt terwijl ze klassieke en aangepaste Negroni’s mixen.



Als je geïntrigeerd en geïnspireerd bent om deze historische cocktail uit te proberen, hebben we een snel en gemakkelijk recept voor je om thuis te proberen. Dus waag je kans met deze iconische cocktail, misschien schrijf je geschiedenis!

Negroni Cocktail

Ingrediënten:

30 ml jenever

30 ml zoete vermout

30ml Campari

2 scheutjes Angostura aromatische bitters

Sinasappel twist

Methode:

Roer alle ingrediënten goed door elkaar in een met ijs gevuld mengglas en zeef in een met ijs gevuld ouderwets glas. Voeg sinaasappeltwist toe voor de garnering.