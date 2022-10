Het is belangrijk om een ​​gezond, uitgebalanceerd en correct eetpatroon te volgen met de juiste hoeveelheid voedingsmiddelen die rijk zijn aan water, mineralen en vitamines. Wat zijn de voedingsmiddelen die deze voedingsstoffen bevatten en tegelijkertijd een lage calorie-inname hebben? Onder de meest waardevolle vinden we die rijk aan “goede” en essentiële vetzuren. We hebben hier het recept Dorade tartaar met paprika en truffelsaus, een fris en gastronomisch gerecht voor een lichte lunch.

Ingrediënten:

4 dorades (elk 500 g)

2 citroenen, sap en rasp

3 g zeezout

4 g fijngesneden peper

1 zoete rode paprika

5g zeewier

Ruccola salade

Olijfolie naar smaak

Voor de saus:

30 g mayonaise

30g gerookte paprika

5 g truffelolie

Water

Methode:

Verwijder schubben, kieuwen en ingewanden van de dorade en maak twee filets per vis. Snijd de filets vervolgens in blokjes van 1 cm en doe ze in een kom.



Voeg het zout, gehakte peper, citroensap en -rasp, olijfolie en de rode paprika, ook in blokjes gesneden, toe aan de kom.



Schenk de mayonaise, paprika en truffeloliesaus over de overige ingrediënten en leg de tartaar met een ringvorm op een bord.



Decoreer naar wens met rucola en zeewier.