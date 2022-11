Recept: een heerlijke zeevruchten curry

Curry’s komen veel voor in de Aziatische keuken. We hebben al de recepten voor de groene Thaise curry en de Maldivische kip curry, bekend als kukulhu riha. Om wat meer curry inspiratie te bieden, delen we hier het recept van onze favoriete zeevruchten curry. Het onderstaande recept is supersnel, eenvoudig en heerlijk en is geschikt voor 4-6 personen!

Ingrediënten

• 3 eetlepels (45 ml) plantaardige olie

• 1 tl (5 ml) mosterdzaad

• 3 teentjes knoflook, fijngehakt Kerriepoeder met kerrieblaadjes 1 el (15 ml) kurkuma

• 1 laurierblad

• 2 verse pepers, fijngesneden

• 3 uien, gesnipperd

• 1 blik van 400 g tomatenblokjes 500 ml kippenbouillon 8-12 grote garnalen

• 500-600 g mosselen

• 250 g calamares

• Verse korianderblaadjes

Beschrijving

1. Verhit de olie in een pan. Voeg als het heet is de mosterdzaadjes toe. Wacht tot ze knappen en voeg dan de knoflook, kerriepoeder, kerrieblaadjes, kurkuma, laurier, verse pepers en uien toe.

2. Bak tot de uien zacht en doorschijnend zijn.

3. Voeg de tomaten uit blik toe.

4. Voeg de kippenbouillon toe en roer door. Kook tot een dikke romige consistentie.

5. Voeg de garnalen, mosselen en enkele minuten later de calamares toe. Haal van het vuur en schep de gehakte korianderblaadjes erdoor.

6. Serveer met poppadums, sambals en verse partjes citroen.

7. Voel je vrij om de garnalen, mosselen of calamares toe te voegen of te vervangen door wat voor zeevruchten je ook bij de hand hebt.