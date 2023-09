Recept: Flatbread met gekarameliseerde ui

Flatbread met gekarameliseerde ui, mozzarella, pruimen en tijm is lekker als voorgerecht of bij de borrel. Het is eenvoudig klaar te maken en biedt verschillende belangrijke voedingsstoffen. Mozzarella is een goede bron van calcium en pruimen leveren vitamine K en koper, die allemaal de algehele gezondheid van de botten ondersteunen.

Flatbread met gekarameliseerde ui, mozzarella, pruimen en tijm

Bereidingstijd: 15 minuten

Kooktijd: 1 uur, 30 minuten

Opbrengst: 4 flatbreads

Ingrediënten Gekarameliseerde uien:

2 eetlepels olijfolie

1/2 kopje boter

6 grote gele zoete uien, in dunne halve cirkels gesneden

3 takjes verse tijm

Grof koosjer zout, naar smaak

Ingrediënten Flatbread:

4 flatbreads

1 kopje gekarameliseerde uien

4 ons verse mozzarella

10 gedroogde pruimen zonder pit, in kleine blokjes gesneden

1 eetlepel verse tijmblaadjes

Zeezout, naar smaak

Grof gemalen zwarte peper, naar smaak

Bereiding

Om gekarameliseerde uien te maken: Verwarm de oven voor op 200 C.



Verwarm de olie in een grote pan op middelhoog vuur en smelt de boter. Voeg uien toe en dek af; kook 20-25 minuten, af en toe roeren. Voeg de takjes tijm toe en breng op smaak met zout; zet het deksel van de pan iets op een kier. Zet de pot 1 uur in de oven, af en toe roeren.



Flatbreads maken: Verwarm de oven voor om te braden. Rooster de flatbreads op een bakplaat gedurende 4 minuten onder de grill, of tot ze geroosterd zijn, en draai ze halverwege om.



Verdeel 1/4 kopje gekarameliseerde uien over elk geroosterd flatbread. Bewaar overgebleven uien in de koelkast.



Scheur de mozzarella en leg deze op de uien. Verdeel de pruimen over de flatbreads en plaats de flatbreads 4-6 minuten onder de grill tot de kaas is gesmolten en bruin begint te worden.



Bestrooi de flatbreads met verse tijm en breng op smaak met peper en zout.