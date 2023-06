Recept: Frosé is de ultieme drank voor de zomer

Als je Rosé een heerlijke wijn voor de lente en zomer vindt, dan zou je voor de verandering eens frosé moeten proberen. Wat is Frosé? Het is eigenlijk Frozen Rosé-wijn – de meest trendy, lekkerste bevroren zomerdrank die de afgelopen zomers de ‘it’-drank werd in de VS en Europa. De Bar Primi in New York City wordt gecrediteerd voor het uitvinden van het drankje, de naam is afgeleid van “frozen rosé”. We hebben onze creatieve touch toegevoegd voor het ultieme frosé recept:

Rosé Frosé

Ingrediënten:

500ml Rosé

50g aardbeien

50g frambozen

100 ml suiker

100ml water

3 peperkorrels

½ vanillestokje

1 steranijs

1 kaneelstokje

1 kopje ijs

Methode:

Mix de aardbeien en frambozen en zet opzij.

Combineer de suiker, het water en de kruiden in een pan en laat 10 minuten trekken en op zeer laag vuur verwarmen. Kook de suikerstroop niet maar de suiker moet oplossen. Laat afkoelen.

Combineer de wijn, suikersiroop en bessen en meng goed. Doe in een bakje en vries een nacht in.

Meng voor het serveren de halfbevroren wijn met 1 kopje ijs in een blender. Nip en geniet.