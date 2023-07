Heb je zin in een heerlijke maar gezonde lekkernij op een warme zomerse dag? We hebben hier het recept frozen yogurt bark. Een gezonde bevroren traktatie gemaakt met yoghurt en toppings zoals fruit en noten.

Frozen Yogurt Bark

Porties: 8

Ingrediënten

375 gram magere Griekse yoghurt

2 eetlepels honing

2 eetlepels gehakte, ongezouten amandelen

75 gram gehakte mango

75 gram bramen of frambozen

75 gram bosbessen

Bereiding

Meng yoghurt en honing in een middelgrote kom.



Bekleed een ovenschaal van 22 bij 35 cm met bakpapier. Gebruik een spatel of mes om de yoghurt over de hele bodem van de schaal te verdelen.



Giet gehakte amandelen over yoghurt. Gebruik de vingers om lichtjes in de yoghurt te drukken. Top yoghurt met mango, bramen en bosbessen en lichtjes in de yoghurt drukken.



Dek af met plasticfolie of folie en plaats een nacht in de vriezer.



Serveren: Til het bakpapier van de ovenschaal op de snijplank. Gebruik de handen om de bark in stukken te breken.