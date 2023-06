Vis en schaaldieren zijn lekker en vooral gezond. Een groot voordeel van vis is dat je voldoende verzadigd raakt. We hebben hier dan ook het recept gebakken heilbot met citroencrème. Als je moeite hebt om heilbot te vinden, kun je ook kabeljauw of koolvis gebruiken.

Gebakken heilbot met citroencrème

Porties: 4

Ingrediënten

4 stuks heilbot à 140 g met vel

1 flespompoen (geschild, klokhuis verwijderd en in kleinere stukjes gesneden)

½ sinaasappel, sap

1 dl kippenbouillon of groentebouillon

1 knoflook, gepeld en teentje

30 gram boter

20 g geraspte kaas

16 spruitjes

1 zak babyspinazie

1 sneetje brood, geraspt

1 bosje peterselie (geplukt en gehakt)

1 fijngehakte sjalot

1 eetlepel olijfolie

Citroen crème

1 ¼ dl water

25 gram suiker

1 g citroenschil

3 g agar-agar (verkrijgbaar in Aziatische winkels)

3 el citroensap

Bereiding:

Kook de pompoen zacht in groentebouillon, sinaasappelsap en de helft van de knoflook. Verwijder de knoflook, doe het pompoenvlees in een zeef en laat het overtollige vocht weglopen. Meng de pompoen helemaal glad, kook en breng op smaak met 15 g boter, zout en kaas.



Snijd de wortel van de spruitjes af, pluk één voor één de groene blaadjes eraf. Als de spruitjes van kleur veranderen, pluk dan geen blad meer af. Kook de groene bladeren tot ze zacht zijn in gezouten water. Koel ze af.

Bak het geraspte brood krokant in een beetje olijfolie en de rest van de knoflook, verwijder de knoflook.

Kook water, suiker, citroenschil en agar-agar. Kook gedurende 1½ minuut, zeef en laat afkoelen.

Doe het mengsel in een blender en giet het citroensap erbij en mix tot het helemaal glad is.

Zout en peper de vis, bestrijk met een beetje olijfolie, bak in een oven tot de vis gaar is, verwijder het vel en houd warm.



Fruit de ui zacht, zonder te kleuren, voeg de spinazie en spruitjes toe, breng op smaak met de rest van de boter, peterselie, zout en peper. Zet het knapperige brood erop.