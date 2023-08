Naast een snelle en gemakkelijke bereiding bieden asperges ook tal van gezonde gezondheidsvoordelen met zijn caloriearme eigenschappen en bronnen van vezels, foliumzuur en vitamines. Asperges zijn ideaal om te grillen, en deze groente kan een broodnodige gloed geven aan je seizoensfeesten en warm of koud worden gegeten in voorgerechten, salades, bijgerechten en meer. Wat dacht je van gegrilde in spek gewikkelde groene asperges voor een verse familiemaaltijd? We hebben hier het recept gegrilde groene asperges met spek.

Lees ook: Recept: lamscarré met groene asperges

Gegrilde groene asperges met spek

Bereidingstijd: 8 minuten

Porties: 6-8

Ingrediënten

1 pond groene asperges

Olijfolie

1 pakje gerookt spek, dun gesneden

Balsamico glazuur (optioneel)

Zout, naar smaak

Peper, naar smaak

Lees ook: Recept: gegrilde tequila-limoen kip met asperges

Bereiding

Was de asperges en snijd de uiteinden af.



Leg de asperges op de schaal en besprenkel met olijfolie. Mix om te coaten.



Wikkel 2-3 asperges in een plak spek. Herhaal met de resterende asperges.



Verwarm de grill tot middelhoog vuur en maak de roosters schoon.



Leg de aspergebundels op de grill en kook 3-4 minuten per kant, of tot de bacon krokant is.



Bestrijk tijdens de laatste minuut van het grillen de aspergetrossen indien gewenst met balsamicoglazuur. Voeg glazuur niet te snel toe, anders kan het verbranden.



Voeg zout en peper toe, naar smaak.