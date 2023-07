recept: gegrilde tequila-limoen kip met asperges

Kip op de grill klaarmaken is een snelle en gemakkelijke manier om een gezond en lekker gerecht op de tafel te zetten. We hebben hier dan ook een lekker recept gegrilde tequila-limoen kip met gegrilde asperges. Deze zomerfavoriet krijgt zijn rokerige smaak van de adobosaus en zijn scherpe smaak van de citrusmarinade. De kip heeft wat tijd nodig om de smaken op te nemen, maar het is het wachten meer dan waard.

Ingrediënten gegrilde tequila-limoen kip met gegrilde asperges

Porties: 4



60 ml tequila of witte azijn

2 theelepels limoenrasp

60 ml vers limoensap

2 middelgrote knoflookteentjes, fijngehakt

1 eetlepel chipotle peper ingeblikt in adobosaus, fijngehakt, plus 2 eetlepels adobosaus

1 ½ pond kippenborsten zonder botten, zonder vel, vet weggegooid

Anti-aanbakspray

3 bosjes groenen asperges

¼ theelepel zout

½ theelepel zwarte peper, verdeeld

2 eetlepels koolzaadolie of maïsolie

Bereiding

Roer in een kleine kom tequila, limoenschil, limoensap, knoflook, chipotle peper en adobosaus. Giet in een grote hersluitbare plastic zak. Voeg kip toe en sluit de zak goed af. Koel 2-12 uur.



Verwarm de grill voor op middelhoog vuur. Spuit roosters licht in met anti-aanbakspray.



Bestrooi de asperges in een grote schaal met zout en ¼ theelepel peper. Besprenkel met olie. Draai de asperges om om ze te coaten.



Haal de kip uit de marinade. Gooi de marinade weg en veeg het meeste van de kip af. Bestrooi de kip met de resterende peper.



Grill 8-12 minuten, of tot de kip in het midden niet meer roze is. Leg op een bord en dek af met aluminiumfolie.



Leg de asperges op de grill, in de tegenovergestelde richting van de roosters. Grill 7 minuten, of tot ze zacht knapperig zijn.



Serveer asperges met kip. Als ander bijgerecht zou je kunnen kiezen voor gekookte rijst of een heerlijke aardappelsalade met gezonde dressing.