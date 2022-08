Recept: gegrilde teriyaki makreel á la Japan

Japanners krijgen geen genoeg van de voedzame makreel. Ze hebben een heel andere traditie van het eten van makreel dan de rest van de wereld. En dat is omdat het gezond is. Makreel is ook perfect op de grill. De zomer is het makreelseizoen! Als de scholen makreel koers zetten naar de kust, eten de vissen minder. Vervolgens verplaatst het vet zich van het onderhuidse weefsel naar de vis en wordt het visvlees gemarmerd. Door deze vetmarmering wordt de vis lekkerder en wordt het visvlees sappiger. Zo willen de Japanners de makreel. In het voorjaar en de zomer is makreel magerder dan in de herfst.

RECEPT GEGRILDE TERIYAKI MAKREEL

Voor vier personen heb je nodig:

4 makreelfilets

Teriyakisaus (kan ook kant en klaar gekocht worden):

8 el sojasaus

3 eetlepels geperste knoflook

1 eetlepel verse, gehakte gember

3 eetlepels appelciderazijn

3 eetlepels bruine suiker

2 eetlepels sesamolie

1 stuk limoen (alleen sap)

Zwarte peper

Rawfood salade:

1/2 kool

2 wortelen

6 stuks radijs

Limoensap en zout

Koriander

Dit is wat je doet:

Doe alle ingrediënten voor de saus in een hoog glas of een litermaat, meng goed met een handmixer zodat alles goed mengt.

De saus wordt vervolgens in een pan gegoten en op middelhoog vuur gekookt tot hij dikker wordt. Voor gebruik iets laten afkoelen.

Kool en wortelen worden dun gesneden en goed gemengd. Radijsjes worden fijn geschaafd en ingelegd met kool en wortelen.

Breng de groenten vlak voor het serveren op smaak met zout en limoensap.

De makreelfilets worden goed gedroogd op keukenpapier en met olie op de huid ingesmeerd, vervolgens gegrild op een hete grill met deksel tot de makreel bijna gaar is.

Bestrijk de vis tegen het einde met de teryiakisaus. Doe daarna het deksel er weer op. Na ongeveer een minuut is de vis klaar.

Voeg de vis toe en giet er nog wat saus over, serveer met rauwkost en top met korianderblaadjes.

Chef tip: De makreel kan op een regenachtige dag ook gebakken worden met een beetje olie in een pan. De filets moeten aan beide kanten goudbruin gebakken worden. Een keukentip is om de makreel op kamertemperatuur te laten komen om te voorkomen dat hij gaat krullen tijdens het bakken.