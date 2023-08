Recept: gekruide pecannoten perzik salade met Geitenkaas

De zomer betekent dat het tijd is om verse producten in te slaan en de grill aan te steken voor een seizoen vol buitenbijeenkomsten met vrienden en familie. Maak entertainen gemakkelijker met smaakvolle opties die het plannen van menu’s de hele zomer een fluitje van een cent maken. Pecannoten zijn een voedzaam en veelzijdig ingrediënt, en ze kunnen je geheime wapen zijn voor verschillende leuke gelegenheden. Geniet van de lange zomeravonden op het balkon of in de tuin met een gekruide pecannoten perzik salade, boordevol essentiële smaken en texturen van de zomer.

Gekruide pecannoten perzik salade met Geitenkaas

Ingrediënten

Gekruide pecannoten:

1 eiwit

3 eetlepels donkerbruine suiker

1 theelepel kaneel

1/4 theelepel cayennepeper

1/4 theelepel koosjer zout

2 kopjes pecannoothelften



Salade:

1/4 kop, plus 2 theelepels, extra vergine olijfolie, verdeeld

1/4 kopje witte wijnazijn

1 theelepel Dijon-mosterd

1/4 theelepel knoflookpoeder

1/8 theelepel koosjer zout

1/4 theelepel cayennepeper

2 grote perziken, gehalveerd en ontpit

6 kopjes gemengde babygroenten

115 gram zachte geitenkaas

Bereiding

Om gekruide pecannoten te maken: Verwarm de oven tot 150 graden. Bekleed een omrande bakplaat met bakpapier.



Klop in een kom eiwit, bruine suiker, kaneel, cayennepeper en zout totdat alles goed gemengd is. Spatel de pecannoten erdoor en meng tot een gelijkmatige laag. Verspreid in enkele laag op bakplaat.



Bak 45-50 minuten, af en toe roerend, tot de pecannoten geurig en goudbruin zijn. Laat volledig afkoelen.



Om salade te maken: klop in een kom 1/4 kopje olijfolie, witte wijnazijn, Dijon-mosterd, knoflookpoeder, zout en peper. Zet opzij.



Bestrijk de snijkanten van de perzikhelften met de resterende olijfolie; grill tot grilllijnen verschijnen en perziken zacht worden, ongeveer 3-5 minuten. Perziken verwijderen en in plakjes snijden.



Verdeel de salade over vier borden. Top met gegrilde perzikschijfjes en geitenkaas. Verdeel 1 kopje gekruide pecannoten gelijkmatig over salades en bewaar de rest voor een tussendoortje. Besprenkel elke salade met een scheutje vinaigrette.