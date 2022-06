Olijven zijn heerlijk om zo te eten, maar ze kunnen ook worden omgetoverd tot creatieve tapas of borden door ze te mixen in eindeloze combinaties van smaken. We hebben hier het recept gemarineerde gemengde olijven met verse kruiden.

Ingrediënten

• 150 gr. met pimiento gevulde groene olijven

• 150 gr. groene olijven

• 150 gr. zwarte rijpe olijven

• 4-5 teentjes knoflook

• 1 citroen

• 3 takjes verse tijm

• 2 laurierblaadjes, vers of gedroogd

• 2 takjes verse rozemarijn

• 2 eetlepels amandelen

• 200 ml extra vergine olijfolie van hoge kwaliteit

• 1200 ml zoete of rode vermout

• 1 theelepel hele zwarte peperkorrels (optioneel)

• 1 snufje grof zeezout, of naar smaak

Beschrijving

Plet de knoflookteentjes lichtjes door ze onder de bodem van glas of een ander plat oppervlak te plaatsen en druk zachtjes om hun sap en aroma vrij te maken. Gebruik een scherpe dunschiller om lange reepjes schil van de citroen te verwijderen en zorg ervoor dat je het witte vlees eronder niet verwijdert, want het is erg bitter.

Combineer de olijven, kruiden, knoflook, citroenschil en de helft van de amandelen in een grote kom. Voeg eventueel de olijfolie, vermout, sap van een halve citroen en zwarte peperkorrels toe. Meng goed om de olijven volledig te bedekken. Dek af en laat 6-8 uur in de koelkast staan. Dit kan ook ’s nachts. Breng de olijven voor het serveren weer op kamertemperatuur en voeg de rest van de amandelen toe. Voeg een laatste snufje fijngemalen zeezout toe voor een delicate crunch en het versterken van alle smaken.