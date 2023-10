Recept: gemarineerde skirt steak

Wij weten hoe belangrijk het is om gezonde maaltijden aan je gezin te serveren – de maaltijden die ze eigenlijk willen eten. Het is een goed idee om ijzerrijk voedsel te eten, dus hebben we dit verse, voedzame recept die wij graag serveren: gemarineerde skirt steak.

Gemarineerde skirt steak

Ingrediënten

Vinaigrette:

1/4 kopje olie

1/4 kopje vissaus

1/4 kopje rijstwijnazijn

1/4 kopje water

2 eetlepels suiker

1 kopje gehakte verse koriander

1 limoen, alleen sap

1 teentje knoflook, fijngehakt

1 kleine Thaise chili of serrano chili, gehakt

1/4 krop fijngesneden groene kool

1/4 krop fijngesneden rode kool

2 wortels, in dunne julienne gesneden



Skirt steak:

1 1/2 pond gesneden skirt steak

1/2 kopje kokosmelk

3 teentjes knoflook, fijngehakt

2 eetlepels limoensap

1/4 kop gehakte verse koriander

2 eetlepels sriracha

Zout, naar smaak

3 kopjes gekookte bruine rijst

1/2 kop gemalen pinda’s

1 limoen, in vieren, voor garnering

Bereiding

Om vinaigrette te maken: Meng in een grote kom olie, vissaus, rijstwijnazijn, water, suiker, koriander, limoensap, knoflook en chili. Zet kool en wortels in vinaigrette; koel tot klaar om te serveren.



Om skirt steak te maken: Marineer de steak in kokosmelk, knoflook, limoensap, koriander, sriracha en zout, naar smaak, minimaal 1 uur of maximaal 24 uur.



Verwarm de grill op de hoogste stand.



Grill 3-4 minuten aan elke kant tot medium rood.



Laat 3 minuten rusten.



Snijd de steaks in dunne plakjes en serveer met vinaigrette, rijst en gemalen pinda’s; garneer met partjes limoen.