Recept: gepocheerd ei op zuurdesem stokbrood met peterseliemayonaise

Als je eenmaal weet hoe je een ei op de juiste manier moet pocheren, kan je er vele kanten mee op. We hebben hier het recept gepocheerd ei op zuurdesem stokbrood en peterseliemayonaise. Verras iemand die je leuk vindt door het zelf klaar te maken!

Ingrediënten:

4 eieren

1l water

1 eetlepel azijn

1 theelepel zout

4 sneetjes zuurdesem stokbrood

8 sneetjes parmaham

Romeinse sla

Mayonaise

2 dl koolzaadolie

1 dl peterselie

2 eidooiers

1 teentje knoflook

1 theelepel mosterd

Bereiding

Leg de parmaham op vetvrij papier en “droog” het in de oven op 150 graden tot het krokant is. Grill het brood met olijfolie in een grillpan of in de oven.

Kook water in een lage pan, voeg zout en azijn toe. Breek de eieren in een kopje en laat ze in het water glijden. Laat 3-4 minuten langzaam sudderen. Til de eieren op met een schuimspaan en leg ze op papier zodat ze uitlekken. Meng de peterselie met de knoflook en de olie zodat deze groen wordt. Meng de eidooiers met mosterd en giet druppel voor druppel bij de olie terwijl je krachtig blijft kloppen. Kruid met peper en zout. Schik volgens de afbeelding.