Recept: gepocheerde zalm met groene boerenkoolsalade

Een gerecht als gepocheerde zalm met groene boerenkoolsalade, is een gemakkelijke manier om kalium en vitamine C toe te voegen aan de tafel, vooral in combinatie met een glas 100% sinaasappelsap.

Gepocheerde zalm met groene boerenkoolsalade

Ingrediënten

1 1/4 kopjes sinaasappelsap, verdeeld

Anti-aanbak kookspray

1 pond zalmfilets

1 kopje witte wijn

2 teentjes knoflook, geperst

2 theelepels fijn geraspte verse gember, verdeeld

2 eetlepels olijfolie

1 eetlepel appelazijn

1 eetlepel fijngehakte sjalot

Zout, naar smaak

Peper, naar smaak

1 klein bosje boerenkool, stengels en middenribben verwijderd

1/2 kopje geroosterde, geschaafde amandelen

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 C. Spuit een kleine glazen ovenschaal in met anti-aanbakspray. Leg zalm in de schaal.



Meng in een kleine pan op hoog vuur 1 kopje 100% sinaasappelsap, witte wijn, knoflook en 1 theelepel geraspte gember; breng aan de kook.



Giet het stroperingsvocht over de zalm en dek af met aluminiumfolie.



Pocheer 15-20 minuten in de oven, of tot de zalm gaar is.



Meng in een pot met deksel het resterende 100% sinaasappelsap, de resterende geraspte gember, olijfolie, azijn en sjalot; schud om te mixen. Breng op smaak met zout en peper.



Snij de boerenkool in dunne linten en doe ze in een grote mengkom. Giet dressing over boerenkool; meng goed om te mixen en volledig te bedekken.



Haal de zalm uit de vloeistof en serveer op de boerenkool. Bestrooi met amandelen.



Breng op smaak met extra zout en peper en serveer.