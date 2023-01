Recept: gepofte aardappelen

De kou heeft het hele land stevig in zijn greep en dan hebben we misschien iets heel stevigs nodig om ons mee te verwarmen. Wat is er lekkerder en gemakkelijker te bereiden dan heerlijke gepofte aardappelen? Het is niet nodig om speciale aardappelen te kopen, elke grote aardappel is geschikt om te poffen. Het beste zijn wel de meelachtige variëteiten. Kies de vulling volgens jouw stemming.

Gepofte aardappelen

4 porties

4 – 8 aardappelen

Lees ook: 5 x Aardappelgerechten die je maaltijd compleet maken

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Was de aardappelen.

3. Spreid de aardappelen uit in een braadpan.

4. Kook tot de interne temperatuur 96°C is.

De aardappelen kunnen ook op vol vermogen in de magnetron worden gekookt.

5. Serveer met een goede vulling.