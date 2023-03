Recept: geroosterde aardappelen met lamsrack en champignons

Geroosterde aardappelen met lamsrack en gebakken champignons bevredigen niet alleen ons verlangen naar iets hartigs in de winter, maar voorzien ons ook van veel voedingsstoffen door de groenten die we in de winter dringend nodig hebben. Dankzij de verschillende soorten paddenstoelen in het gerecht kunnen we onze vitamine D-voorraad weer aanvullen. Want champignons zijn echte vitamine D bommen. Geroosterde aardappelen rijk aan vitamines worden erbij geserveerd. Aardappelen bevatten veel vitamine C. In totaal 17 milligram per 100 gram gekookte aardappelen. Vitamine C is vooral in de winter belangrijk voor ons immuunsysteem.

Geroosterde aardappelen met lamsrack en champignons

Om geroosterde aardappelen met lamsrack en champignons te bereiden, meng je eerst 5 eetlepels olijfolie met 1 theelepel rozemarijn, 1 theelepel marjolein en 1 theelepel geraspte citroenschil en marineer je de 700 g lamsrack ermee. Dek de lamsrack af met een schone theedoek of een stuk aluminiumfolie en laat een uurtje trekken.



Maak 150 gram champignons, 150 gram oesterzwammen en 150 gram shiitake-paddenstoelen schoon en halveer ze. Afhankelijk van de grootte in vieren snijden. Schil 600 gram overwegend vastkokende aardappelen en snij ook in tweeën en vieren. Schil vier sjalotjes en snijd ze in grove stukken. Hak twee teentjes knoflook fijn. Meng de knoflook en sjalotjes met de aardappelstukjes en vier eetlepels olijfolie en doe in een ovenschaal en zet in de oven op 160 °C.

Bak de lamsrack in een beetje olie en leg deze na ongeveer 15 minuten op de aardappelen.



Kook de geroosterde aardappelen samen met de lamsrack nog 15 minuten. Verlaag na 10 minuten de temperatuur van de oven naar 120°C.



Nu worden de gebakken champignons bereid. Om dit te doen, pelt en snijdt u een ui en fruit deze lichtjes in een pan met twee eetlepels boter. Voeg de gesneden champignons en 50 gram blokjes ham toe en meng. Blus de champignons af met een scheutje sojasaus en witte wijn en breng kort aan de kook. Breng op smaak met zeezout en peper. Voeg als laatste twee eetlepels gehakte peterselie toe.



Haal de geroosterde aardappelen en het lamsvlees uit de oven en serveer met de geroosterde champignons.