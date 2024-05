Recept: Geroosterde aardappelsalade met citroen- en tijmsalade

Laatst geüpdatet op mei 15, 2024 by Redactie

Omdat aardappelsalade een van de meest geliefde gerechten in de zomer is, is het nu tijd om van geroosterde aardappelsalade te genieten. Met knapperige aardappelen en een citroenachtige dressing heeft deze lichte en heldere zomersalade een heerlijk pittige smaak.

Geroosterde aardappelsalade met citroen- en tijmsalade

Ingrediënten geroosterde aardappelsalade

1 ½ pond. jonge aardappelen, in cirkels van ½ inch gesneden

1 rode paprika, in blokjes gesneden

1 rode ui, in blokjes gesneden (geen lagen scheiden)

3 eetlepels extra vergine olijfolie

½ theelepel koosjer zout

1/8 theelepel peper

Dressing

¼ kopje light mayonaise of mayonaise op basis van olijfolie

1 ½ eetlepel citroensap

2 theelepels extra vergine olijfolie

2 theelepels verse tijmblaadjes

1 ½ theelepel citroenschil

¼ theelepel koosjer zout

1/8 theelepel peper

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 ° C. Meng alle ingrediënten voor de salade door elkaar in een grote kom. Verdeel het in een enkele laag op een grote bakplaat en bak gedurende 20 tot 25 minuten of tot de aardappelen bruin beginnen te worden. Laat minimaal 10 minuten afkoelen. Klop ondertussen alle dressingingrediënten in een middelgrote kom; Meng met afgekoelde groenten. Serveer op kamertemperatuur of gekoeld. Maakt 6 porties.