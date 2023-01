Recept: Gevuld vegan gehaktbrood met appel en kastanjes

Als echte aardappeleters duiken we tijdens de koude dagen massaal de keuken in voor een winters AVG’tje. Eenvoudig doch voedzaam en van oudsher symbool voor de Hollandse keuken. Al veroverde vegaburgers de laatste jaren in rap tempo de Nederlandse keukens, wanneer het aankomt op de winter klassiekers, zijn vlees en jus nog altijd lastig weg te denken. Wacht niet tot januari met goede voornemers en ga tijdens de decembermaand al voor een plantaardige variant. De vleesvervangers van Greenforce bieden hét ingrediënt voor een plantaardige variant op een Hollandse gehaktbal, feestelijk gevuld gehaktbrood of een eenvoudige boerenkool met worst en jus.

Klassiek met een twist

Speciaal voor de lage landen, ontwikkelde de Duitse food startup Greenforce gezonde vegan mixen voor gehaktballen, braadworsten en net-echte jus. Dé ingrediënten voor concessieloze winterkost. Zo creëer je thuis eenvoudig je favoriete Hollandse maaltijd. Want of je nou een gesnipperd uitje, nootmuskaat – net als oma – of liever Italiaanse kruiden toevoegt, met de mixen staat een stamppot met zelf te draaien plantaardige gehaktbal zo op tafel. De plantaardige vervangers bevatten bovendien een vergelijkbare hoeveelheid proteïne met de real deal. Op zoek naar inspiratie? Greenforce deelt een nieuwe vegan winterfavoriet.

Lees ook: Hoe een gezond veganistisch eetpatroon eruit ziet

Recept: Gevuld gehaktbrood met appel en kastanjes

Naast andijviestamp en boerenkool, zin een een nieuwe plantaardige variatie op aardappelen en vlees? Ga de uitdaging aan en maak dit gehaktbrood met appel en kastanjes. Een feestmaal voor 4 personen.

Ingrediënten

Gehaktbrood:

● 1 zakje Easy Mix Gehaktbal

● olijfolie

● vegan boter voor het bestrijken

Vulling:

● 1 dikke snee (oud) brood

● 1 gesnipperde ui

● 1 appel, in kleine blokjes

● 100 g gekookte kastanjes

● 1 takje rozemarijn

● 1 takje tijm

● 1 el vegan boter

● 30 ml appelsap

● zout en peper

Vegan jus:

● 1 zakje Easy Mix Jus



Tip: Lekker met gebakken aardappelpartjes

Bereiding

● Meng de Easy Mix voor Gehaktbal met water en olie volgens de instructies en zet 30 minuten in de koelkast.

● Snijd ondertussen het brood in blokjes en rooster deze krokant in de oven.

● Prak de kastanjes met een vork. Snijd de rozemarijn en tijm fijn.

● Verhit de boter in een pan. Fruit de ui, appelblokjes en kastanje lichtbruin.

Voeg de kruiden en broodblokjes toe en blus af met appelsap. Breng op smaak met zout en peper. Laat afkoelen.

Na de koeltijd

● Verwarm de oven voor op 200°C boven- en onderwarmte.

● Vorm de gehaktmix tot een rechthoek op bakpapier. Verdeel de vulling in het midden.

● Rol het gehaktbrood met behulp van het bakpapier op, en zorg dat de zijkanten goed dicht zijn. Leg het gevulde gehaktbrood in een ovenschaal.

● Bak in de oven in ongeveer 35 minuten gaar. Bestrijk elke 10 minuten met een beetje gesmolten boter.

● Meng de Easy mix voor Jus met water volgens de gebruiksaanwijzing en breng aan de kook.

● Serveer het gevulde gehaktbrood met jus en geniet!

De poedermix voor de vegan gehakt (€4,99), gehaktbal (€4,99), jus (€3,99) en braadworst (€4,99) zijn te bestellen via de webshop: https://nl.greenforce.com/