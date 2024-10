Recept: Gevulde groene paprika

Laatst geüpdatet op oktober 14, 2024 by Redactie

De Midden-Oosterse delicatesse gevulde groene paprika is echt heerlijk. De gevulde groene paprika is gemakkelijk te maken, en als je ze eenmaal geproefd hebt, wil je alleen maar meer. Bekijk hieronder het recept.

5 porties | middel | 1 uur

Lees ook: Recept: vegetarische gevulde paprika’s

Ingrediënten:

Paprika

210 g rijstepap

200 gram rundergehakt

1 eetl tomatenpuree

1 theelepel paprikapulp

1 groene puntpaprika

1 tomaat

1 ui

2 teentjes knoflook

5 g peterselie

1½ theelepel zout

½ theelepel peper

½ theelepel komijn

½ theelepel chilivlokken

½ theelepel gedroogde munt

100 ml olie

10 kleine groene paprika’s

Saus:

1 eetl tomatenpuree

1 eetlepel olijfolie

1 theelepel zout

300 ml water

Lees ook: Recept: gevulde zoete puntpaprika’s

Bereiding:

Was de rijstepap, laat hem uitlekken en doe hem in een kom. Voeg gehakt, tomaat en paprikapulp toe. Was de puntpaprika’s en tomaten, verwijder de zaadjes van de paprika’s, snijd alles in fijne blokjes en doe ook deze in de kom. Pel de ui en de knoflookteentjes, snijd ze in fijne blokjes en doe ze in de kom. Was de peterselie, schud droog, snij de blaadjes in fijne reepjes en voeg toe. Meng alles met de overige ingrediënten. Was de paprika’s en snij ze onder de onderkant van de steel open. Verwijder de zaadjes uit de paprika’s en voeg de vulling toe. Plaats de steelbasis terug op de paprika’s. Schik de paprika’s stevig in een pot.



Meng voor de saus de tomatenpuree, olijfolie, zout en water in een kom en giet dit over de paprika’s. Dek af en kook de gevulde groene paprika op middelhoog vuur gedurende 45 minuten.