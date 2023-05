De aardappel kan veelzijdig in de keuken worden gebruikt en is in veel Europese landen een culinair hoogtepunt – als bijgerecht, hoofdgerecht of zelfs als zoet dessert. We hebben hier het recept Griekse aardappelsalade.

Een aardappel reis door Europa

In de Franse keuken wordt de aardappel gebruikt in aardappelgratins of als basis voor het vullen van quiches en taarten. In Italië vinden we de aardappel in gnocchi’s en in Spanje in tortilla de patatas, een soort aardappelomelet. In Oostenrijk kennen we de aardappel als belangrijk onderdeel van de keuken in de vorm van aardappelgoulash en als gebakje met abrikozen. Ook in Oost-Europa wordt de aardappel in veel verschillende vormen geserveerd. In Polen is er bijvoorbeeld de traditionele aardappelsoep “Zurek”, die meestal wordt geserveerd met worst en ei. Bramboràk-aardappelpannenkoekjes komen uit Tsjechië. En ook in Groot-Brittannië is de aardappel een vast onderdeel van het menu. Hier zijn de knollen populair in fish and chips en in de beroemde Shepherd‘s Pie als aardappelpuree.

Griekse aardappelsalade

In Griekenland worden aardappelen bijvoorbeeld geserveerd als Griekse aardappelsalade.

Ingrediënten:

600 g kleine aardappelen, in kwarten

1 tl knoflook (klein gesneden)

Zout peper

1-2 el olijfolie

250 g kerstomaatjes, gehalveerd

1/2 komkommer, in blokjes

1/2 rode ui, in blokjes gesneden

100 g feta, verkruimeld

Een paar olijven (ontpit)

Voor de dressing:

2 el olijfolie

2 el vers citroensap

1/2 tl gedroogde oregano, zout, peper

Wat gehakte peterselie

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200°C boven-/onderwarmte. Was, droog, snijd in vieren en doe de aardappelen in een kom. Breng op smaak met knoflook, zout en peper, besprenkel met de olie en meng goed. Spreid de aardappelen uit op een bakplaat en rooster ze ongeveer 30-35 minuten. Draai de aardappelen af ​​en toe om zodat ze gelijkmatig gaar worden. Haal uit de oven en laat afkoelen.

Terwijl de aardappelen afkoelen, kun je de overige ingrediënten en dressing bereiden. Was en droog de tomaten en halveer ze. Was, droog en snijd de komkommer in kleine stukjes. Schil de uien en snijd ze in fijne stukjes. Leg alles opzij.

Meng voor de dressing de olijfolie met het citroensap, voeg de oregano toe en breng op smaak met zout en peper. Zet opzij.

Doe de afgekoelde aardappelen (ze mogen nog een beetje warm zijn) in een grote kom of op een schaal, voeg de tomaten, komkommer en ui toe en meng goed. Sprenkel de dressing over de salade en meng alles door elkaar. Strooi de feta, wat olijven en wat gehakte peterselie over de salade en serveer.