Recept: heerlijke Israëlische Shakshuka

De Israëlische keuken is vandaag de dag een van de meest trendy keukens. Een smakelijke en kleurrijke keuken die alles biedt, van knapperige falafels, kaasachtige stoofschotels tot een grote selectie heerlijke en vitaminerijke roerbakgerechten.

Grijp je kans en ervaar de Israëlische eetcultuur in je eigen keuken. Veel van de Israëlische recepten zijn gemakkelijk thuis te bereiden en de ingrediënten zijn te vinden in de schappen van de dagelijkse supermarkten. Gerechten en smaken die belangrijk zijn voor Israël zijn de klassieke hummus, die op oneindig veel manieren kan worden bereid. Zelfs gefrituurde falafels zijn wereldwijd een grote favoriet geworden, ze bevatten ook kikkererwten en kunnen naar eigen smaak op smaak worden gebracht met verschillende kruiden en specerijen. Andere kenmerkende gerechten zijn Shakshuka (smaakvolle groentestoofpot met halfgekookt ei), het kleiovenbrood Sambusak en sesamolie en Halva of Kanafeh op basis van noten, een dessert gemaakt van kaas en geserveerd met besprenkelde siroop.

Shakshuka

Ingrediënten 4 porties

4 eieren

2 rode uien, gesnipperd

800 g gemengde groenten en bonen. Kies je favorieten, b.v. pompoen, aubergine, spinazie, paprika, wortel in blokjes of geraspt.

2 blikken hele tomaten (of geplet)

2 teentjes knoflook

2 eetlepels gehakte peterselie

Zout en zwarte peper

Olie om te frituren

Dit ga je doen

1. Bak uien en groenten in olie, en zet de tomaten erin. Laat een paar minuten koken.



2. Kruid met knoflook, zout en peper. Breek de eieren er een voor een in en laat sudderen op het fornuis of zet in de oven op 175° tot de eieren gaar zijn.



3. Strooi er peterselie over. Serveer zoals het is of met geraspte kaas, paneermeel of toast om van de heerlijke saus te genieten.