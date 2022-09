Recept: Heerlijke Italiaanse paddenstoelenrisotto

Bij het ontdekken van risotto moet men naar de bron gaan toen rijst in de 14e eeuw door het Arabische volk op Sicilië en Spanje werd geïntroduceerd. Er is een legende die stelt dat een door een kerk gesponsorde kleurmeester van glas-in-lood in september 1574 door een assistent voor de gek werd gehouden toen hij een snufje saffraan aan de risotto van zijn maestro toevoegde en daar door het definiëren van het recept risotto alla Milanese werd geboren.



Risotto is niet alleen een recept, het maakt letterlijk deel uit van het nationale erfgoed van Italië en is een belangrijk exportproduct. Het land produceert jaarlijks ongeveer 1,3 miljoen ton rijst, waarvan meer dan 50% geëxporteerd naar andere Europese landen.



De rijst is een Italiaanse variëteit van superfijne rijst, een van de grootste onder de korte Italiaanse rijstvariëteiten in de soort Oryza sativa japonica. Deze rijst, genoemd naar de gemeenschap van Arborio in de Noordwest-Italiaanse regio Piemonte, is bijzonder rijk aan amylopectinezetmeel. De rijst wordt minder gemalen dan gewone langkorrelige rijst en behoudt veel van zijn natuurlijke zetmeelgehalte. Dit resulteert in stevigere, taaiere rijst en dit geeft het risottogerecht zijn romige textuur.



Risotto wordt tegenwoordig soms gedefinieerd als het doodsgerecht, omdat het geen gemakkelijk gerecht is om te maken, moeilijk om te koken, laat staan ​​om een ​​eenpanswonder te perfectioneren dat de consistentie van room zou moeten hebben en bedoeld is om in je mond te smelten in plaats van pap te worden. Het wordt normaal gesproken voor het hoofdgerecht geserveerd in Italië, maar kan natuurlijk ook als hoofdgerecht worden geserveerd.



Als je dit thuis probeert, zet dan alle ingrediënten klaar. De truc is de bouillon die kan worden verkregen uit vlees, vis of groenten. Risotto kan boter, ui en witte wijn bevatten, evenals wereldberoemde parmigiana-reggiano-kaas en maak het recept compleet met saffraan.

Paddenstoelenrisotto – 4 porties

Ingrediënten:

300 g Arborio rijst

150 g champignons

100 g portabellini-paddenstoelen

100 ml droge witte wijn

30 g Parmezaanse kaas geraspt

1lt groente- of kippenbouillon

10 g verse knoflook geplet

30 g uien fijngesnipperd

1 takje tijm vers

100 ml room

20 g zout en peper naar smaak

Methode:

Meng boter en olie in een sauspan en verwarm op middelhoog vuur

Voeg uien toe en bak tot ze glazig zijn

Champignons en knoflook toevoegen

Bak tot de champignons zacht zijn

Voeg ongekookte aborio rijst toe

Bak 5 minuten onder voortdurend roeren en de rijst mag niet bruin worden

Voeg wijn toe en kook tot alle vloeistof is opgenomen

Voeg nu een pollepel bouillon toe tot deze volledig is opgenomen en de rijst al dente is (stevig aan de bite) voeg nu room en parmezaan toe en breng op smaak

Zodra de rijst gaar is direct serveren

Onthoud alsjeblieft, je kunt niet weglopen van het koken van risotto, voeg niet alle vloeistof in één keer toe, anders krijg je een vreselijk eindresultaat.

Houd er rekening mee dat Risotto ook de reputatie heeft kieskeurig en tijdrovend te zijn. Het is waar dat als je eenmaal begint met koken, het behoorlijk wat aandacht vereist, maar het duurt niet meer dan 30 minuten om te maken. Echte Italiaanse koks zullen je zelfs vertellen dat risotto van begin tot eind niet meer dan 18 tot 19 minuten nodig heeft.



Dus trek het schort aan, rol de mouwen op en voor je het weet heb je deze Italiaanse klassieker in een mum van tijd onder de knie!