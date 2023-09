Recept: heerlijke pindakaas koekjes

Als je een heerlijke traktatie wilt maken, zijn er niet veel lekkernijen zoeter dan een klassiek pindakaas koekje! Dat is vooral lekker met een romige en heerlijke pindakaas als Skippy. Geniet van deze overheerlijke klassieke zelfgemaakte pindakaas koekjes, met een perfect niveau van zoetheid, waardoor een traktatie ontstaat die de hunkering naar koekjes van elke pindakaasliefhebber zal bevredigen.

Heerlijke klassieke pindakaas koekjes

Ingrediënten

2½ kopje bloem

1 theelepel bakpoeder

1 theelepel zuiveringszout

¼ theelepel zout

1 kopje Skippy pindakaas

¾ kopje boter

¾ kopje kristalsuiker

¾ kopje stevig verpakte bruine suiker

2 grote eieren

1 theelepel vanille-extract

Bereiding

Verwarm de oven tot 180 C.

Meng in een kleine kom bloem, bakpoeder, bakpoeder en zout; Meng goed.

Klop in een grote kom pindakaas en boter met een elektrische mixer tot een gladde massa. Klop kristalsuiker en bruine suiker, eieren en vanille erdoor tot het gemengd is. Klop het bloemmengsel erdoor tot het gemengd is. Zet het deeg indien nodig in de koelkast tot het gemakkelijk hanteerbaar is.

Vorm het deeg in ballen van 2,5 cm. Schik koekjes 2 centimeter uit elkaar op niet-ingevette bakplaten. Maak elk koekje voorzichtig plat; druk kriskras patroon in toppen met vork gedoopt in suiker.

Bak de koekjes 12 minuten of tot ze licht goudbruin zijn. Laat volledig afkoelen op een rooster. Bewaar in een goed afgesloten container.