De taco zoals we die vandaag de dag kennen is een mix van oude Mexicaanse recepten en internationale invloeden. Voordat het echter over de hele wereld bekend was, aten de inwoners van Mexico een versie die er heel anders uitzag. De oude Mexicanen gebruikten vers gemaakte, zachte, platte maïstortilla’s en gaven deze met vullingen zoals vis en gekookte organen. Deze taco’s bevatten niet de kaas, sla, zure room en tomaat die we tegenwoordig met de maaltijd associëren. In feite is de taco zoals wij die kennen minder dan 100 jaar oud. Tegenwoordig kun je vrijwel overal taco’s vinden, van je plaatselijke streetfoodkraam tot diverse restaurants. Elke plaats heeft een andere ervaring te bieden, of het nu authentiek is of een Mexicaans geïnspireerde fusionmaaltijd. Wij hebben hier het recept heerlijke taco’s met gehakt.

Ingrediënten taco’s met gehakt

1x ui

1 x rode paprika

1 groene paprika

olijfolie

1 snufje paprikapoeder en komijn

500 gram rundergehakt

Biologische runderbouillon

Klein formaat wraps/taco’s

Tomaten

Lente-ui

Korianderbladeren

Limoensap

Avocado

Creme fraiche

Methode

Pel en snipper de ui en de paprika.

Laat het in 1 eetlepel olie in een grote pan op laag vuur zacht worden.

Pel de knoflook, snijd hem in fijne plakjes en voeg hem toe, samen met de paprika en komijn, en kook 1 tot 2 minuten.

Voeg het rundvlees toe en roer tot het bruin is.

Giet de bouillon erbij, dek af en kook gedurende 45 minuten, of tot het ingedikt en heerlijk is.

Verwarm de oven voor op 180ºC/350ºC/gasovenstand 4.

Voor de salsa: snijd de tomaten grof, snijd de lente-ui af en snijd ze in fijne plakjes. Pluk en hak de korianderblaadjes grof. Combineer met het limoensap en breng op smaak.

Halveer voor de guacamole de avocado, ontpit het en prak het vruchtvlees fijn met een vork. Knijp het limoensap erbij, voeg de crème fraîche toe, breng op smaak en meng alles voorzichtig door elkaar.

Verdeel de wraps over een bakplaat en plaats ze 3 tot 4 minuten in de oven.

Vul de wrap met het vlees, de salsa en de guacamole of leg alles klaar en laat iedereen zichzelf bedienen.