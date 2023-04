Recept: Heerlijke zeebaars tartaar

Als we zeebaars tartaar eten, is er rust aan tafel want we houden allemaal van dit heerlijk verse gerecht. De zeebaars is een uitstekende voedselvis. Het sneeuwwitte vruchtvlees is mild van smaak en geschikt voor vele bereidingen: als tartaar, carpaccio, ceviche, om te braden en te grillen, in vissoep of in een zoutlaagje.

Zeebaars tartaar ingrediënten voor 4 personen

600 g verse zeebaarsfilet

Fijn zeezout

Zwarte peper uit de molen

1 snufje suiker

2 tl citroensap

1 el Parmezaanse kaas, vers geraspt

Extra vergine olijfolie

Pijnboompitten, geroosterd en gekarameliseerd

Verse tijm

Bereiding

Schil voorzichtig de vissenhuid en verwijder de graatjes met een pincet.

Snijd de filet in blokjes van 7×7 mm en doe ze in een kom.

Meng de visblokjes met zeezout, zwarte peper, een snufje suiker, citroensap, parmezaan en olijfolie en marineer 3-4 minuten.

Schik in een ronde vorm op een bord.

Garneer met gekarameliseerde pijnboompitten en verse tijm.

Tips: Fijn gemarineerde sla, artisjokken of mieriksworteltomaten zijn een uitstekende begeleider van de zeebaars tartaar.

Hak de visfilet nooit grof met een mes, maar altijd fijn.