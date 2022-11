Recept: herfst comfort food met rode pruimen

Pruimen zijn een voedzame krachtpatser. Ze zitten boordevol vitale voedingsstoffen en antioxidanten en hebben minder suiker dan veel ander fruit. Zoek altijd naar stevig, felgekleurd fruit, maar zorg ervoor dat je ze laat rijpen om hun volle zoetheid te ontwikkelen voordat je erin stopt. Pruimen zijn heerlijk om zo te eten en voegen fantastische herfstkleuren en -smaken toe aan desserts. Probeer onderstaande recepten met pruimen.

Eenvoudige citrus gepocheerde pruimen

Ingrediënten:

500 ml water

250 ml vers sinaasappelsap

125 ml suiker

Schil van 1 citroen

Schil 1 sinaasappel

1 kaneelstokje

6 hele pruimen, gehalveerd en ontpit

Methode:

1. Combineer water, sap, suiker, citroenschil en kaneelstokje in een steelpan.

2. Roer op laag vuur tot de suiker is opgelost.

3. Pocheer pruimen in de siroop gedurende 20-25 minuten of tot ze gaar zijn.

4. Haal de pruimen uit de siroop en laat ze van de schil glijden.

5. Kook de siroop tot de helft in.

6. Serveer pruimen met vanille-ijs, yoghurt of slagroom en bestrooi met geroosterde amandelschilfers.

Lekker pruimen brood en boterpudding

Voor 4 personen

Ingrediënten:

10 sneetjes oud witbrood, korstjes verwijderd en aan beide kanten beboterd

2 volle eetlepels aardbeienjam

Zest en sap van één citroen

6 grote pruimen ontpit en in kleine stukjes gesneden

350 ml melk

125 ml crème

2 grote eieren

½ tl gemalen kaneel

2 eetlepels basterdsuiker

Extra basterdsuiker om te bestrooien

Amandelschilfers (optioneel)

Methode:

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Snijd het beboterde brood in driehoeken.

3. Doe de jam, de citroenrasp en het sap samen met de pruimen in een pan, breng aan de kook en haal van het vuur.

4. Leg de helft van het brood in een ovenschaal, lepel het pruimenmengsel erover en bedek met het resterende brood.

5. Klop de melk, room, eieren, kaneel en basterdsuiker door elkaar. Giet het over het brood en laat de pudding 30 minuten staan ​​voor het bakken.

6. Strooi de basterdsuiker en amandelen erover als je die gebruikt.

7. Bak gedurende 30 tot 40 minuten, of tot de custard net is gestold en de bovenkant goudbruin is.

8. Haal uit de oven en bestuif met poedersuiker. Serveer warm met slagroom of grote klodders vanille-ijs.

Pittige Chinese Pruimensaus

Voor 1 liter

Ingrediënten:

2 kg rijpe pruimen

5-6 middelgrote uien, gehakt

Teentjes van 1 bol knoflook, gepeld en gehakt

20 cm verse gember, geschild en fijngehakt

1 kop sojasaus

4 kopjes appelazijn

4 rode chilipepers, ontpit en fijngehakt

5 kopjes bruine suiker

6 steranijs, gemalen

Methode:

1. Snijd de pruimen doormidden en verwijder de pitten.

2. Doe alle ingrediënten, behalve de suiker en steranijs in een grote pan.

3. Breng aan de kook, dek af en laat 20 minuten sudderen of tot de ingrediënten heel zacht zijn. Passeer de ingrediënten door een grove zeef en doe ze terug in de schoongemaakte kookpan.

4. Voeg de suiker en steranijs toe en breng weer aan de kook, onder regelmatig roeren om ervoor te zorgen dat de suiker oplost.

5. Laat een uur sudderen tot het mengsel dik en romig is.

6. Giet de saus in gesteriliseerde flessen en sluit af met azijnbestendige deksels.