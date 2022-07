Recept: hete ananas en mango ceviche

Wist je dat het eiwit in vis op dezelfde manier wordt aangetast door zuur als bij traditioneel koken, zoals koken/frituren? Dus door rauwe vis een paar uur te laten rusten in sap van bijvoorbeeld citroen of limoen, wordt hij wit en stevig – en dus gaar!

Probeer deze ananas en mango ceviche te maken die gegarandeerd een maximale smaakbeleving biedt!

* Denk eraan dat alle rauwe vis moet worden ingevroren voordat hij wordt gemarineerd, om eventuele parasieten te elimineren. Als het eenmaal volledig is ingevroren, is er geen gevaar meer, laat de visfilet gewoon goed ontdooien en giet overtollig vocht af voordat je het marineert.*

Hete ananas en mango ceviche (4 porties)

Jij hebt nodig:

400 g vis, zoals kabeljauw of zalm

2 limoenen, sap

2 tomaten

1 grote teen knoflook

1/4 rode ui

2 eetlepels fijngehakte peterselie

1/2-1 theelepel zout

2 theelepels zwarte peper

1 blikje ananas

1 mango in kleine stukjes gesneden

Doe dit:

Snijd de vis in stukjes van centimeters, doe in een kom en pers het limoensap uit. Roer en laat ongeveer 2 uur in de koelkast staan.

Snijd de tomaten in blokjes en hak de rode ui fijn. Doe in een kom, pers de knoflook uit en voeg het samen met zout en peper toe. Roer de gehakte peterselie en de ananas en mango erdoor.

Als de vis ongeveer 2 uur in de koelkast heeft gelegen; giet de vloeistof af en meng het ook voorzichtig door elkaar.

Serveer als snack met knackers.