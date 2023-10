Recept: Huevos Rancheros

Ondanks drukke levens en volle schema’s is het belangrijk om tijd vrij te maken voor regelmatige maaltijden met dierbaren verbindingen en gesprekken die het mentale en fysieke welzijn ten goede kunnen komen. Als je op zoek bent naar een beetje heerlijke inspiratie, raden we aan om één avond per week te plannen om een terugkerende traditie te creëren en te genieten van favorieten zoals ontbijt en diner. Een recept zoals Huevos Rancheros, is perfect geschikt om te delen en tegelijkertijd tijd te maken voor ontstressen aan de eettafel.

Huevos Rancheros

Porties: 4

Ingredienten

Salsa:

1 theelepel koolzaadolie

1/2 kop in blokjes gesneden gele ui

1/2 kopje in blokjes gesneden poblano-peper, zaden en ribben weggegooid

1 kleine verse jalapenopeper, zaden en ribben verwijderd, fijngehakt

1 1/2 theelepel gehakte knoflook

1 blik geplette tomaten zonder zout

2 eetlepels water

1/4 theelepel zout



Huevos Rancheros:

1 theelepel koolzaadolie

4 grote eieren

4 maïstortilla’s (15 cm), warm

1 blik zwarte bonen zonder zout, gespoeld en uitgelekt

1/4 kop geraspte magere Mexicaanse kaasmix

1 kleine avocado, in vieren en in plakjes gesneden

2 eetlepels gehakte verse koriander (optioneel)

1 middelgrote limoen, in vier partjes gesneden (optioneel)

Bereiding

Om salsa te maken: Verhit de olie in een middelgrote pan op middelhoog vuur, al roerend zodat de bodem bedekt is. Bak de ui 2 minuten, of tot ze bijna zacht zijn, onder regelmatig roeren. Kook de poblano- en jalapeno-pepers 2 minuten, onder regelmatig roeren. Roer de knoflook erdoor. Kook 1 minuut. Roer de tomaten, water en zout erdoor. Laten koken. Zet het vuur laag. Laat 5 minuten sudderen. Haal van het vuur. Dek af om warm te blijven.



Om huevos rancheros te maken: Verhit de olie in een middelgrote koekenpan met anti-aanbaklaag op middelhoog vuur, al roerend om de bodem te bedekken. Kook de eieren 3-4 minuten, of tot het eiwit stevig is en de randen volledig gaar zijn.



Leg op elk bord een tortilla. Beleg elke tortilla met bonen en één ei en zorg ervoor dat je de dooier niet breekt. Bestrijk elk ei voorzichtig met warme salsa, kaas en plakjes avocado.



Bestrooi elke portie met koriander en serveer indien gewenst met een limoenpartje.