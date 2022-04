Of het nu gaat om een ​​barbecuefeest, een familiebarbecue of een romantisch diner: het barbecueseizoen is officieel begonnen! En het is geen geheim dat wij er in Nederland bijzonder naar uitkijken. Maar wat is er nog meer nodig voor het perfecte barbecuefeest dan biefstuk, braadworst, sate’s en groenten? De perfecte barbecuesaus die past bij alles wat op de grill belandt. We hebben daarom een ​​zoet en hartig alternatief voor klassieke ketchup. Of het nu gaat om vlees- of groentealternatieven – deze curry ketchup zal het hele gezin verrukken en is ook snel en gemakkelijk zelf te maken.

Een zelfgemaakte ketchup biedt de mogelijkheid om deze naar smaak te verfijnen met natuurlijke ingrediënten. Verse en zongerijpte tomaten zorgen voor een natuurlijke en frisse smaak. Curry en cayennepeper geven de saus een aangenaam pittige smaak. De mate van scherpte kun je hier naar wens kiezen. De curry ketchup past perfect bij elk gegrild vlees, bij aardappelen in de schil, maar ook bij veggie burgers en gegrilde groenten. Het recept is bovendien vegan en snel klaar. Dus pak je barbecuetang, klaar, go!

Recept: Huisgemaakte Curry Ketchup

Ingrediënten voor ca. 500 ml (bereidingstijd ca. 35 minuten):

2 kleine uien

1 teentje knoflook

1 stuk (ca. 1 cm) gember

1 appel (ca. 200 g)

500 gram rijpe tomaten

2 eetlepels olie

1 el tomatenpuree

50 ml appelciderazijn

2-3 eetlepels suikerbietensiroop

Zout

Peper

1 theelepel kerrie

1 tl zoete paprika

1 snufje cayennepeper

Bereiding

1. Schil en snipper de uien. Pel de knoflook en gember, hak beide fijn. Was de appel, snij in vieren, verwijder het klokhuis en snij ook de appelpartjes in kleine blokjes. Was en hak de tomaten grof.

2. Verhit olie in een pan. Uien, knoflook en gember erin.

3. Sauteer gedurende 3 minuten. Voeg de tomatenpuree toe en bak even mee. Appelblokjes en tomaten toevoegen, ca. 2 minuten sauteren. Blus alles af met azijn. Roer suikerbietensiroop erdoor. Kruid met peper, zout, kerriepoeder, paprikapoeder en cayennepeper. Breng alles aan de kook en laat op laag vuur 12-15 minuten sudderen.

4. Haal de pan van het fornuis. Pureer de ingrediënten fijn met de staafmixer. Kruid de curry ketchup opnieuw en schenk in een afsluitbare fles (ca. 500 ml) of 2 glazen (ca. 250 ml elk) met deksel, sluit goed af en bewaar tot gebruik in de koelkast.