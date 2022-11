Recept: Irish Coffee op drie verschillende manieren

Irish Coffee is een klassieke koffiedrank die volgens de geschiedenis werd gemaakt op Shannon Airport op een late en koude winternacht in 1943. Het origineel wordt warm gedronken met de Ierse whisky Tullamore D.E.W., koele lichte slagroom en zonder rietje. Naast het origineel delen we de recepten voor twee extra versies van de klassieke drank – een veganistisch en een met cold brew koffie.



Volgens de geschiedenis werd de warme koffiedrank in de winter van 1943 gemaakt op Shannon Airport (Foynes Port) in Ierland door Joseph “Joe” Sheridan. Op een late winternacht in 1943 verlaat een passagiersvlucht Foynes op weg naar New York. Na enkele uren in de lucht, verslechtert het weer drastisch boven de Atlantische Oceaan en wordt de kapitein gedwongen om terug te keren om veiligere omstandigheden af ​​te wachten. Er wordt een Morse bericht naar de verkeerstoren van Foyne gestuurd om de luchthaven te informeren over de terugkeer van het vliegtuig. Joe Sheridan en het personeel worden teruggeroepen naar het restaurant om de passagiers te ontvangen en iets warms en geruststellends aan te bieden bij de landing.



Volgens het verhaal liet Joe zich inspireren door de zware en koude weersomstandigheden en liet hij wat Ierse whisky vermengen met de koffie en overgoten met licht slagroom. De warme koffiedrank was meteen een succes en volgens de legende viel er een stilte in het restaurant toen de vermoeide en bevroren gasten het warme en verkwikkende drankje in de mond namen. Een van de passagiers zou Joe later hebben bedankt voor de heerlijke koffie en gevraagd hebben of het zogenaamde “Brazillian Coffee?” was. Joe antwoordde toen gekscherend: “Nee, het is Irish Coffee!” en zo werd de nu klassieke drank geboren.

Irish Coffee – Een verwarmende klassieker

Jij hebt nodig:

– 4-5 cl Tullamore D.E.W.

– 2 theelepels bruine suiker

– Ongeveer 10-12 cl hete koffie

– Slagroom

Zorg ervoor dat alle ingrediënten klaar zijn voordat je begint met het mixen van je Irish Coffee. Je wilt niet dat de koffie afkoelt terwijl je de slagroom opklopt.

Hier is hoe je het doet:

1. Zet de koffie volgens de gebruikelijke methode (8g koffie/1,5 dl water)

2. Schud de room lichtjes in een shaker. Hier willen we dezelfde textuur bereiken als bij gesmolten ijs. Belucht het een beetje zodat het gemakkelijk aan elkaar bindt en niet door de koffie zakt.

3. Vul je Irish Coffee glas tijdelijk met kokend water zodat het glas goed is opgewarmd voordat je begint.

4. Vul het nu lege en warme glas in de volgorde: bruine suiker, Tullamore D.E.W. en warme koffie. Meng vervolgens alle ingrediënten royaal zodat de suiker oplost.

5. Vul aan de rand met de luchtige crème over een lepel om een ​​mooi laagje bovenop te krijgen.

6. Negeer het rietje en ervaar de harmonie van de ontmoeting tussen het hete koffiemengsel en de koele room.

Iced Irish Coffee – Voor degenen die iets nieuws willen proberen

Jij hebt nodig:

– 2 delen Tullamore D.E.W.

– 4 delen koud gezette koffie

– 1 deel rietsuiker

– 2 delen slagroom

– Gemalen nootmuskaat en ijs om mee te garneren

Hier is hoe je het doet:

1. Schenk de Tullamore D.E.W., de cold brew coffee en de suiker in een longdrinkglas.

2. Schud de slagroom in een shaker tot hij dikker wordt (denk aan gesmolten ijs) en schenk de slagroom dan voorzichtig op een lepel.

3. Garneer met gemalen nootmuskaat en druppel in een paar stukjes ijs. Sla het rietje over en geniet!

Vegan Irish Coffee – Een zowel warme als veganistische klassieker

Jij hebt nodig:

– 4 cl Tullamore D.E.W.

– 1 eetlepel bruine suiker

– 10-12 cl hete koffie

– 2-3 cl Oatly Haver cuisine

– Heet water om het glas mee te verwarmen

Hier is hoe je het doet:

1. Vul je Irish Coffee glas tijdelijk met kokend water, zodat het glas goed is opgewarmd voordat je begint.

2. Klop de slagroom met een elektrische garde tot een consistentie van gesmolten ijs.

3. Vul vervolgens het nu lege en warme glas met de bruine suiker, Tullamore D.E.W. en warme koffie. Roer het glas om de ingrediënten te mengen.

4. Bedek het glas met de slagroom op basis van haver tegen de achterkant van een lepel zodat het er mooi bovenop komt te zitten.

5. Negeer het rietje en geniet van de ontmoeting tussen het hete mengsel en de koele room.