Tahini gebaseerde sauzen zijn gebruikelijk in restaurants in het Midden-Oosten als bijgerecht of als garnering, meestal met citroensap, zout en knoflook, en verdund met water. Tahini wordt op zichzelf geserveerd (als dipsaus) of als een belangrijk ingrediënt in hummus, baba ghanoush en halva. Hier het recept Israëlische Tahini.

Tahini

Ingrediënten

21/2 dl Tahinipasta

3 gehakte teentjes knoflook

2 dl ijswater (voeg meer toe indien nodig)

1 dl vers geperst citroensap (voeg meer toe indien nodig)

2 tl zout (voeg meer toe indien nodig)

Dit ga je doen

Doe de tahinipasta en knoflook in de kom van een blender. Meng en voeg het ijswater toe in een dunne stroom tot de tahini licht en luchtig is – ongeveer 1 minuut. Voeg het citroensap en het zout toe en mix nog 30 seconden. Proef en voeg indien nodig meer zout en citroensap toe. Tahini is tot een week houdbaar in de koelkast en kan voor het serveren worden opgefrist met een beetje water of citroensap.