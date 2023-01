Recept: Jerk Chicken Wings

Natuurlijk houdt iedereen van Chicken Wings: Buffalo, Fried, Smoked, enz… Waarom probeer je dit jaar niet eens iets anders? Het is heerlijk om wat Jamaicaanse smaak aan het menu toe te voegen. De licht pittige Caribische smaak van dit gerecht zal goed smaken op een hete zomerdag. Probeer dit eenvoudige Jerk Chicken Wings recept op de grill, heteluchtfriteuse of in je eigen oven.

BBQ Jerk Chicken Wings (Voorgerecht voor 2 of Hoofdgerecht voor 4)

Ingrediënten:

Wings

2 pond Kippenvleugels

2 eetlepels worcestershiresaus

2-3 eetlepels Caribische/Jamaicaanse kruidenmix

1 grote diepvrieszak

BBQ SAUS (Geen Verwarming Nodig)

2 kopjes ketchup (suikervrij, biologisch of naar keuze)

2 eetlepels appelcider azijn

2 eetlepels worcestershiresaus

2 eetlepels kruidenmix

Optionele Sides: Gegrilde bakbanaan, mango, kiwi, passievrucht, watermeloen en/of kokosrijst en erwten.

Bereiding

Maak de kippenvleugels schoon en droog.

Combineer alle ingrediënten in de diepvrieszak, schud om gelijkmatig te coaten.

Grill of rook vleugels in indirecte hitte gedurende 1 uur, draaiend tot ze gaar zijn; of

Bak de vleugels 40 minuten op 210 graden

Air Fry de kip op 200 graden gedurende 20 minuten

BBQ SAUS – Meng alle ingrediënten samen in een kom. Voeg saus toe:

Aan beide zijden van de vleugels tijdens de laatste 10 minuten grillen of 5 minuten braden in de oven

Dip in saus en Air Fry gedurende 1-2 extra minuten (of verwarm de saus om erbij te serveren)