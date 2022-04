Recept: kapsalon met jackfruit stukjes en groentefriet

Inspiratie nodig voor meer plantaardig eten, en heb je zin in een bordje comfort food? Ga voor deze vegetarische kapsalon met krokante jackfruit stukjes. Dat wordt genieten!

Ingrediënten

voor 4 personen

3 zoete aardappelen, geschild en in dunne reepjes

2 verpakkingen (320 g) Rootzz of Nature Vegetarische Jackfruit reepjes

2 pastinaken, geschild en in dunne reepjes

2 avocado’s, in kleine blokjes

1 rode ui, in halve ringen

1 limoen, gehalveerd

15 g peterselie, grof gehakt

6 el mayonaise

1 tl bloem

1 tl paprikapoeder

olijfolie

zout en peper

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 230 °C.

2. Doe de zoete aardappel en pastinaak in een mengkom. Meng het met de bloem, paprikapoeder en zout en peper naar smaak. Besprenkel de groentefriet met olijfolie en bak 35-40 min in de oven. Schep halverwege de kooktijd een keer om.

3. Meng voor de limoenmayonaise de mayonaise met de sap en rasp van een halve limoen. Proef en breng op smaak met zout en peper. Snijd de overgebleven limoenhelft in partjes en zet apart.

4. Verwarm olijfolie in een koekenpan op hoge temperatuur. Bak de Rootzz of Nature Vegetarische jackfruit reepjes 4-5 minuten tot ze goudbruin en krokant zijn.

5. Doe de groentefriet in een grote ovenschaal of serveerschaal en verdeel hier de jackfruit reepjes overheen. Garneer de kapsalon met avocadoblokjes, rode ui, limoenmayonaise en de grof gehakte peterselie. Serveer met een limoenpartje.