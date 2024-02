Recept: Kip Cordon Bleu Kebab

Deze gemakkelijke kip cordon bleu kebab is een superleuke variant op de traditionele kip cordon bleu. Een snel recept wat eenvoudig te maken is als je weinig tijd hebt.

Kip Cordon Bleu Kebab

Bereidingstijd: 15 minuten

Kooktijd: 10 minuten

Porties: 3

Ingrediënten

Spiesjes:

Anti-aanbak kookspray

2 kipfilets, in blokjes

170 gram ham

6 bamboespiesjes

1 eetlepel Dijon-mosterd

1 theelepel honing

1/4 theelepel gemalen zwarte peper

1/4 theelepel paprikapoeder

1 theelepel extra vergine olijfolie

Saus:

2 eetlepels boter

2 eetlepels bloem

240 ml melk

1 theelepel Dijon-mosterd

1 kopje geraspte kaas

Zout, naar smaak (optioneel)

Peper, naar smaak (optioneel)

Bereiding

Om spiesjes te maken: Verwarm de grillpan voor. Bekleed de grillpan met folie en spuit hem in met anti-aanbakspray.



Rijg de blokjes kip en de ham aan spiesjes.



Meng in een kleine kom Dijon-mosterd, ahornsiroop, zwarte peper, paprika en olie.



Bestrijk het mosterdmengsel op spiesjes.



Rooster ongeveer 5 minuten, draai om en grill 5 minuten, of tot de kip gaar is.



Om saus te maken: Smelt de boter in een kleine pan op middelhoog vuur. Klop de bloem erdoor en kook 1 minuut, onder voortdurend kloppen. Voeg geleidelijk de melk toe, onder voortdurend kloppen. Voeg Dijon-mosterd toe. Blijf 5 minuten koken, of tot het dik is. Zet het vuur laag en roer de kaas erdoor, klop tot het gesmolten is.



Voeg indien gewenst zout en peper naar smaak toe.



Serveer Kip Cordon Bleu Kebabs met saus.