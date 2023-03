Recept: Kip Muamba uit Angola

Kip muamba is een extreem populaire kipstoofpot in Centraal-Afrika en de meesten zouden zeggen dat het Angola’s nationale gerecht is. Muamba Chicken, ook wel bekend als Muamba de Galinha, is een aromatische Angolese kippenstoofpot, op smaak gebracht met knoflook, chili, groenten en gekookt in palmolie. Een heerlijke vullende doordeweekse maaltijd!

Muamba Kip

Ingrediënten voor 2

4 kippenboutjes

2 teentjes knoflook

1 grote ui

2 tomaten

500 g okra

Palmolie

Citroensap

Zout, zwarte peper

Bereiding

Kruid de schoongemaakte kippenbouten met zout, peper en citroensap.

Verhit palmolie in een pan, leg de drumsticks in de olie en aan alle kanten aanbraden. Voeg de geperste knoflook en gehakte uien toe en laat in de afgedekte pan op middelhoog vuur ca. 1 uur. Snijd de tomaten in stukjes en voeg samen met de okra toe aan de drumsticks in de pot. Laat alles nog 20 minuten stoven.



Witte rijst past hier goed bij.