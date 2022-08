Recept – Klassieke dumplings met een twist

De Kantonese keuken is ondenkbaar zonder dim sum. De naam verwijst naar de kleine hartige en zoete gerechten die worden geserveerd tijdens de maaltijd die bekend staat als yum cha, wat zich vertaalt naar ’thee drinken’. In traditionele yum cha-restaurants wordt eerst de thee besteld. Degene die het dichtst bij de theepot staat, schenkt hem in en vult als laatste zijn eigen kopje, terwijl de andere gasten met drie vingers op de tafel tikken als dank.



Het maken van dim sum vereist vaardigheid, training en veel aandacht voor detail. In de afgelopen jaren is dim sum zowel esthetisch als qua ingrediënten geëvolueerd. Sommige chef-koks houden vast aan traditie, anderen durven anders te zijn: met een twist van het land waar ze nu wonen of er zelf geboren zijn. We hebben hier het recept Klassieke dumplings met een Duitse twist – gevuld met varkensvlees en garnalen, spinazie en Chinese bleekselderij in een sterke kippenbouillon.

Ingrediënten voor 2 personen:

Maultaschen deeg

200 gram bloem

62,5 ml lauw water

1 snufje zout

½ el azijn (wit)

2½ el olie

Maultaschen vulling

200 g varkensgehakt

100 gram verse spinazie

1 ui

1 broodje van de dag ervoor

1 ei

100 g garnalen

100 g Chinese bleekselderij

Snufje zout, witte peper en wat nootmuskaat

Huisgemaakte Kippenbouillon

1 soepkip of 4-6 kipdrumsticks

1 ui

1 wortel

1 prei

Knolselderij

60 gram gember

10 peperkorrels (wit)

2 laurierblaadjes

1 snufje zout

1 el sojasaus

Bereiding:

Kneed de bloem met het zout, water, azijn en olie tot een soepel deeg. Wikkel vervolgens in huishoudfolie of laat afgedekt in een kom liggen.

Week de rol van de dag ervoor in heet water, knijp een beetje uit en snij in kleine stukjes. Snijd de ui en de Chinese bleekselderij in kleine blokjes. Blancheer de verse spinazie kort, spoel af met koud water, laat goed uitlekken en hak fijn. Kruid het gehakt in een grote kom, kneed kort en meng goed door de groenten en het broodje. Was de garnalen, verwijder de darmen en snij in grote blokjes. Voeg nog een ei toe en meng alles goed door elkaar. Koel vervolgens de vulling.



Was de kip goed en hak de groenten fijn. Snijd de gember in schijfjes, breng aan de kook met de schil in een grote pan met 2 liter koud water en laat het sudderen. Schuim af en toe het schuim dat zich vormt af met een schuimspaan. Haal na ongeveer een uur de kip eruit en zeef de bouillon door een zeef. De groenten kunnen later gebruikt worden als soepingrediënt. Breng de soep nu op smaak met sojasaus en zout tot een sterke, aromatische heldere bouillon.



Leg het deeg voor de Maultaschen op een licht met bloem bestoven

Rol het werkvlak uit tot een dikte van ca. 3 mm en snij vervolgens vierkantjes van ca. 15 cm groot. Leg op elk vierkantje een eetlepel van de vulling en leg er een gelijk stuk deeg op. Druk de randen goed aan en bestrijk ze met eigeel. Doe in een pan met gezouten water en breng aan de kook. Laat het vervolgens 6-8 minuten trekken.



Schik de Maultaschen in een soepbord en giet de sterke, hete kippenbouillon erbij, bestrooi met gehakte bieslook en serveer!