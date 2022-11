Recept: Klassieke Martini

We voelen ons klassiek, en als zo’n stemming toeslaat, is er maar één ding dat goed werkt – en dat is een klassieke Martini. Of je nu schudt of roert, niets geeft je een stijlvoller gevoel dan wanneer je een Martini in je hand hebt (James Bond wist duidelijk waar hij het over had!). Dus delen we hier het klassiek Martini recept. Soms is eenvoud de ultieme verfijning.

Klassieke Martini

Ingrediënten:

50 ml droge gin

25 ml droge vermout

1 groene olijf- of citroenschil

Ijs

Methode:

Koel een martini glas met ijs of in de koelkast.



Voeg ingrediënten toe aan een roerbeker met ijs en roer gedurende 20 seconden. Je kunt ook de gin en vermout in een met ijs gevulde shaker doen en schudden tot de buitenkant bevroren is.



Verwijder het ijs uit het martiniglas en zeef de beker in het gekoelde martiniglas. Garneer met een groene olijf- of citroenschil.