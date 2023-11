Feestelijke bijeenkomsten bieden perfecte mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan in de keuken. Dit is het moment om van kookwijn een must-have te maken in je keukenbenodigdheden. Het gebruik van een wijn die speciaal is gemaakt om te koken, zorgt voor een consistente, gedenkwaardige smaak, omdat hij bestand is tegen hoge kooktemperaturen en lang houdbaar is. Een optie om dit seizoen te proberen is marsala. Marsala heeft een zoete wijnsmaak met een vleugje hazelnoot. Als je op zoek bent naar recept inspiratie, probeer dan het recept knoflook en kruiden lamskoteletjes met Marsala champignonsaus.

Lees ook: De beste tips en trucs voor perfect lamsvlees

Knoflook en kruiden lamskoteletjes met Marsala champignonsaus

Bereidingstijd: 30 minuten

Kooktijd: 30 minuten plus marineren

Porties: 7 (ongeveer 2 lamskoteletjes per portie)

Ingrediënten

2 eetlepels verse rozemarijn, gehakt

4 theelepels verse knoflook, fijngehakt, verdeeld

1 eetlepel citroenschil, geraspt

3/4 kopje Marsala Kookwijn, verdeeld

2 eetlepels extra vergine olijfolie

2 lamsracks (ongeveer 3-4 pond), bijgesneden en schoongemaakt



Marsala Champignonsaus:

1 eetlepel boter

1 pond verse champignons, schoongemaakt

2 eetlepels verse sjalotjes, in dunne plakjes gesneden

1/2 kopje runderbouillon

1 theelepel Dijon-mosterd

Zout, naar smaak

Peper, naar smaak

1 eetlepel verse peterselie, gehakt

Lees ook: Recept: lamscarré met groene asperges

Bereiding

Meng in een grote kom rozemarijn, 3 theelepels knoflook, citroenschil, 1/4 kopje kookwijn en olijfolie. Voeg de lamsracks toe, met het vlees naar boven, en dek de kom af. Marineer 6-24 uur. Verwarm de oven na het marineren tot 200 C. Breng de lamsracks over naar een verwarmde, ovenvaste bakpan op de kookplaat en schroei elke kant 2 minuten tot ze goudbruin zijn.



Breng de ovenbestendige bakpan met lamsvlees over naar de verwarmde oven en bak ongeveer 10 minuten, of tot het lamsvlees in het midden 60 C bereikt. Haal de pan uit de oven en haal het lamsvlees uit de pan om te rusten.



Om Marsala champignonsaus te maken: smelt de boter in dezelfde pan op middelhoog vuur; champignons toevoegen en meebakken. Voeg de sjalotten en de resterende knoflook toe en bak tot ze geurig zijn. Blus af met de overgebleven kookwijn. Voeg de runderbouillon toe en klop de Dijon-mosterd erdoor. Breng op smaak met peper en zout en kook 2 minuten om in te dikken.



Snijd lamsracks uit door tussen de ribben te snijden. Serveer besprenkeld met Marsala champignonsaus. Garneer met peterselie.