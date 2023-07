Recept: Kool-, appel- en granaat salade met komijndressing

Een heerlijke salade is een must op de zomerse dagen. Wat dacht je van deze kool-, appel- en granaat salade met komijndressing? Deze salade is handig om mee te nemen voor een picknick, of lekker bij de barbecue.

8-10 personen

Actieve kooktijd: 10 min

Totale kooktijd: 30 min

Lees ook: 5 verschillende aardappelsalades

Kool-, appel- en granaat salade met komijndressing

Ingredienten

1 klokhuis en in dunne plakjes gesneden appel

¾ dl appelciderazijn

350 g geraspte boerenkool

350 g geraspte rode kool

1 dun gesneden kleine rode ui

1 grote wortel, versnipperd

2 zeer dun gesneden lente-uitjes (groene en witte delen)

2 zeer dun gesneden radijsjes

1 dl extra vierge olijfolie

2 eetlepels grove Dijon-mosterd

11/2 el honing

11/2 tl gemalen komijn

1 tl zout

¼ tl versgemalen zwarte peper

1 dl granaatappelpitjes

½ kopje gehakte verse koriander

½ kopje gehakte verse munt

1 dl licht geroosterde pompoenpitten met schelpen

Lees ook: Recept: 3 zomerse salades met verfijnde kruiden

Dit ga je doen

Zet de appels met 1 theelepel appelciderazijn in een grote slakom. Voeg de boerenkool, rode kool, rode ui, bosui, wortel toe en meng alles in de kom. Neem een ​​pot met een goed sluitend deksel. Meng de olijfolie, de resterende appelciderazijn, honing, Dijon-mosterd, komijn, zout en peper in de pot. Draai het deksel erop en schud tot de dressing romig wordt. Giet de dressing over de salade, meng en laat minimaal 15 minuten staan ​​(30 minuten zal het zuur in de appelciderazijn verminderen). Meng voor het serveren de granaatappelpitjes, koriander, munt en pompoenpitten door de salade.