Recept: Koreaanse gimbap met kip

Koreaanse gimbap (rol met zeewierrijst) bestaat uit bap (rijst) die wordt gerold en geperst in een vel gedroogd zeewier. Typische ingrediënten zijn onder meer groenten en vlees, en vooral kleurrijke vulling. Het gimbap recept dat we hieronder met je delen is heel simpel met slechts twee ingrediënten in de vulling, krokant gebakken kip en ingelegde radijs (danmuji). Het is een geweldige smaakcombinatie omdat de knapperige kip een beetje zout en zoet is en de zoetzure smaak combineert met de knapperige textuur van danmuji, waardoor het gerecht buitengewoon aantrekkelijk wordt.



Als je geen kip wilt eten, kun je rundvlees gebruiken, en als je geen danmuji hebt, kun je in plaats daarvan komkommer gebruiken. Snijd de komkommer in reepjes in de lengte en voeg dan zout, suiker en azijn toe. Knijp vervolgens het overtollige water eruit en gebruik het als gimbapvulling.

Ingrediënten om Koreaanse gimbap voor te bereiden

4 rolletjes voor 2 personen om te eten.



500 g kip (of kipfilet of kippendij), in reepjes van 2 -3 cm dik

60 ml rauwe melk

1 teentje gehakte knoflook

1 eetlepel en 1 theelepel sojasaus

2 theelepels honing (of suiker)

¼ theelepel gemalen witte (of zwarte) peper

32 gram bloem

30 gram broodkruimels of paneermeel

60 ml bakolie (plantaardige olie)

4 stuks gedroogd zeewier

12 reepjes ingelegde radijs (danmuji) voorgesneden in lange, dunne reepjes

500 gram gekookte rijst

¼ theelepel zout

1,5 eetlepels sesamolie

1 theelepel geroosterde sesamzaadjes

Instructies voor het maken van Koreaanse gimbap

1. Bereid kruiden voor



Stap 1: Doe kip en melk in een mengkom, laat 30 minuten weken.



Stap 2: Doe ondertussen de warme rijst in een grote kom. Strooi zout en 1 theelepel sesamolie erover. Vouw het voorzichtig om met een spatel of houten lepel. Laat de rijst afkoelen tot er geen stoom meer is. Opzij zetten.



2. Bak de kip



Stap 1: Leg het paneermeel op een groot bord of dienblad



Stap 2: Pers overtollige melk uit gemarineerde kip. Voeg knoflook, sojasaus, honing, gemalen witte of zwarte peper en bloem toe.



Stap 3: Meng met de hand zodat de smaak gelijkmatig is.



Stap 4: Schep met je hand een stukje kip door de paneermeel op het bord, doe hetzelfde met de rest van de kipstukjes.



Stap 5: Verhit de olie een paar minuten op middelhoog tot hoog vuur. Test de temperatuur door de rand van de kip in de olie te dopen. Als er bubbels zijn, is het al heet genoeg om te braden. Leg de stukken kip er een voor een in porties in zodat het niet teveel wordt.

Stap 6: Bak de kip 6-7 minuten, blijf ze omdraaien met een tang en regel de hitte zodat deze niet te hoog is om de kip te verbranden.



Stap 7: De kip moet krokant, goudbruin en gelijkmatig gaar zijn