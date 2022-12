Iedereen die de afgelopen jaren een beetje met het onderwerp grillen te maken heeft gehad, is onvermijdelijk het onderwerp “bierkip” tegengekomen. Lekker en simpel: Schenk bier in een leeg mosterdglas en leg er een gekruide kip op. En weg ermee op de grill. Door het opstijgende vocht in het bier wordt de kip bijzonder sappig. Maar waarom zou dit ook niet kunnen met een eend en rode wijn? Zowel op de grill als in de oven… Hier het recept krokant gebraden eend voor kerst.

Lees ook: Drie citroen recepten voor tijdens de kerstperiode

De omstandigheden:

Als je het recept op de grill wilt uitvoeren, heb je een gesloten grill nodig. Het maakt niet uit of je een houtskoolgrill of een gasbarbecue hebt. Als je de eend in de oven bereidt, moet je er natuurlijk voor zorgen dat de “vogel” ook in “zittende” positie in de oven past.

De krokante huid en heerlijke saus:

Peper de huid niet, alleen zout! Omdat de peper kan verbranden en een donkere en bittere noot kan achterlaten, zouden de gezichten aan tafel natuurlijk al snel erg lang worden. En wat betreft de saus: als je soepgroenten en uien in de braadpan doet, krijg je ook een heerlijke saus. Maar: voor het opdienen moet het vet dat uit de eend is ontsnapt, worden afgeroomd. Anders krijg je alleen maar een vette soep. Gooi het vet niet weg! Het is zeer geschikt om bijvoorbeeld de volgende dagen gebakken aardappelen in te bakken.

De bijgerechten:

Aardappelen en rode kool zijn waarschijnlijk het populairst bij eend – een echte aanrader. Aan de andere kant worden experimenten met bijgerechten niet aanbevolen. Enerzijds kan het mis gaan tijdens de bereiding, anderzijds kunnen ze leiden tot ongenoegen aan tafel. Je kunt niet fout gaan met rode kool en aardappelen.



Porties: 2

Voorbereidingstijd: 20 minuten

Bereidingstijd: 90 minuten

Ingrediënten:

Eend van 1,4 kg

250 g soepgroenten

1 ui

1 bosje bijvoet

1 el zout

500 ml rode wijn

150 ml water

Lees ook: Recept: Aziatische fondue voor de feestdagen

Bereiding:

1. Was de eend en dep droog.

2. Zout de eend van binnen en van buiten en wrijf de bijvoet in.

3. Schenk de helft van de rode wijn in een glas (bij voorkeur een 250 ml glas) en leg de eend erop

4. Leg de eend op het glas in een braadpan

5. Snijd de ui en soepgroenten in grove stukken en doe ze in de kom

6. Schenk het water en de rest van de rode wijn erbij

7. Bak de eend op ca. 160-180 graden in ca. 1 1/2 uur krokant. Het is aan te raden om voor elke kilo vlees een uur kooktijd te voorzien. Giet tussendoor eventueel water.

8. Verwijder voorzichtig het glas rode wijn en snijd de eend in stukken en serveer (schep het grootste deel van het vet in de braadpan af voor de saus)