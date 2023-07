recept: Kurkuma Bubble Tea

Ze smaken naar zomer-, zon-, feest- en strandgevoel en gemixt met de juiste ingrediënten zorgen ze voor een levendige dans op de tong. In de zomer van 2023 is er veel vraag naar light bubble tea. Op basis van zwarte, groene, kruiden- en vruchtenthee kunnen de dorstlessers, afhankelijk van de stemming en de gelegenheid, in een grote verscheidenheid aan kleuren en smaken worden bereid. Het belangrijkste is met veel ijs, veel zin in een alcoholvrije friskick met vrienden of familie en met een extra portie fantasie.

Lees ook: Trendy zomerdrankje: Cold Brew thee granita

Leuk nieuws uit de keuken

Geen bubble tea-winkel in de buurt? Geen probleem! Bubble tea’s kunnen ook gemakkelijk in je eigen keuken worden gemixt en worden snel extra sprankelende zomerse versnaperingen. Voeg gewoon tapiocaparels toe als ijskoud extraatje en maak van ijsthee een echte trenddrank van deze zomer.

Kom maar op met de bubbels. Hier komt de thee voor beginners.

Het volgende recept is de perfecte beginnerstip voor iedereen die het bubbeleffect zo snel mogelijk thuis wil uitproberen. Natuurlijk werkt het ook met andere theesoorten, kruiden- of vruchtenthee. Het belangrijkste is ijskoud, huisgemaakt en met veel plezier in het glas.

RECEPT KURKUMA BUBBLE THEE

voor 2 glazen van elk 300 ml

INGREDIËNTEN

4 theezakjes (elk 1,8 g) kurkuma theemelange

250ml water

250 gram ijsblokjes

2 plakjes limoen

20 g gember, in plakjes

1 passievrucht, vruchtvlees

50 g tapiocaparels (neutraal – zonder smaak) of als alternatief 40 g parelsago

1 snufje suiker

Zoetheid naar smaak

DAARNAAST

Wat ijsblokjes om te serveren (als je wilt)

Bubble Tea Rietje (extra groot)

Lees ook: Tips voor het bereiden van het perfecte kopje thee

BEREIDING

1. Giet 100°C heet water over de thee en laat het 10 minuten trekken. Doe ondertussen de ijsblokjes in een grote kom.



2. Zeef nu de thee op de ijsblokjes zodat deze direct afkoelt en alle ijsblokjes smelten.



3. Voeg limoen- en gemberschijfjes toe en zet 2 uur opzij in de koelkast.



4. Bereid ondertussen de tapiocaparels of parelsago in water volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Giet vervolgens af in een vergiet en doe in een kom. Bestrooi met een snufje suiker – zodat de parels minder aan elkaar plakken.



5. Haal voor het serveren de schijfjes limoen en gember uit de thee en zet apart. Voeg het verse vruchtvlees van de passievrucht toe en meng goed. Je kunt naar eigen smaak zoeten als je wilt.



6. Doe de tapiocaparels of de parelsago in een glas, voeg eventueel een paar ijsblokjes toe (als je van koud houdt). Giet het thee-brouwsel erbij en garneer met de apart gehouden limoen- en gemberschijfjes.



7. Roer goed door met een speciaal bubble tea-rietje en geniet direct terwijl je van de tapiocaparels (of parelsago) nipt.