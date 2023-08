recept: Mexicaanse Chiles en Nogada

Chiles en nogada is een Mexicaans gerecht van poblano chilipepers gevuld met picadillo (een mengsel dat meestal versnipperd vlees, aromaten, fruit en kruiden bevat) gegarneerd met een roomsaus op basis van walnoten genaamd nogada, granaatappelpitjes en peterselie. Het wordt algemeen beschouwd als een nationaal gerecht van Mexico.

Ingrediënten Chile en nogada voor 4 tot 6 personen

12 lang schoongemaakte poblano’s met klokhuizen en pitten verwijderd

Voor de vulling

1 kg gekookte, gekruide varkenslende

3 el boter of reuzel

1,5 kopjes gepureerde tomaten

4 kleine teentjes knoflook

1,5 kopjes fijngehakte uien

1/2 tl gemalen kaneel

1/4 theelepel gemalen kruidnagel

1 1/2 tl verse tijm

1/4 kopje rozijnen

1/4 kop gehakte amandelen

1/4 kopje roze pijnboompitten (optioneel)

2 el citroensap

1 in blokjes gesneden peer

1 in blokjes gesneden appel

2 in blokjes gesneden perziken

1 in blokjes gesneden banaan

1 snufje zout

1 snufje peper

Voor de Nogada saus

200 g zeer witte schone walnoten

2 kopjes melk

1/2 kopje amandelen

1/4 kopje droge sherry

2 el suiker

2 el witte geitenkaas

1 granaatappel

1 bosje peterselie voor garnering

Instructies

Fruit de uien en knoflook in boter. Snijd het vlees in kleine stukjes, voeg toe en bak ca. 5 minuten.

Voeg de gepureerde tomaten, overige ingrediënten en kruiden toe proef en kook nog ca. 10 minuten.

Laat afkoelen en vul de schoongemaakte poblano’s. Plaats de gevulde poblano’s in een grote braadpan en kook ze ca. 40 minuten op de onderste plank van de oven met heteluchtstand op 180°C. Zorg ervoor dat de poblano’s niet verbranden.

Doe alle ingrediënten voor de saus (behalve de granaatappel en peterselie) in de blender en meng kort.

Leg de poblano’s op een bord, giet de saus erover en strooi de granaatappelpitjes erop. Garneer met een beetje peterselie.