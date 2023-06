Recept: old fashioned cocktail

De Old Fashioned cocktail is geliefd bij barmannen en whiskyliefhebbers over de hele wereld. De Old Fashioned heeft een geweldige geschiedenis die in drie eenvoudige stappen kan worden gemaakt.

Wat is Old Fashioned?

Meestal vereist het recept een eenvoudige mix van bourbon, bitters, water en suiker. The Old Fashioned wordt grotendeels nog steeds gemaakt volgens het oudst bekende cocktailrecept en men gelooft dat het is opgericht in The Pendennis Club, een herenclub in 1881 in Louisville, Kentucky, VS. Het recept zou zijn uitgevonden door een lokale barman ter ere van een prominente bourbon-distilleerder die het recept naar het internationaal geprezen Waldorf-Astoria Hotel in New York City bracht.



De naam komt voort uit de manier waarop het wordt gemaakt, waarbij mensen naar cocktailbars gaan en vragen om hun drankje op de ‘Old Fashioned manier’ te maken. Traditioneel was ‘de Old Fashioned manier’ om een whiskyglas te nemen en een klontje suiker toe te voegen en het op te lossen met een kleine hoeveelheid water. De barman voegde dan twee scheutjes bitters toe, een klontje ijs en een miniatuur barlepel. Vervolgens gaven ze het drankje terug aan de klant, samen met een fles bourbon, en lieten ze hun eigen drankje inschenken.

Tips van de pro – maak het in drie simpele stappen:

Gebruik altijd een mooi, helder whiskyglas en grote ijsblokjes om de drank op de beste temperatuur te houden en de spirit niet te verdunnen.



Woodford Reserve is bijzonder geschikt voor de Old Fashioned omdat het een super-premium whisky is die zorgvuldig is vervaardigd met meer dan 200 smaaktonen; het verbluft je zintuigen, verrukt je smaakpapillen en verrast je met elke nieuwe geur en sensatie. Gecombineerd met het originele geheime recept van Angostura Bitters, kun je zeker genieten van een spektakel voor de zintuigen.



De volgende stap is om ervoor te zorgen dat je een gekoeld glas hebt en voor een beetje show kun je het drankje roeren in het bijzijn van de persoon voor wie je het drankje maakt. Belangrijk, schud de cocktail niet – een ouderwetse moet worden geroerd en niet geschud.



Deze vintage cocktail, gemaakt om langzaam van te nippen, is misschien wel de meest bekende cocktail ter wereld. Het is oud en toch modieus, zoet en aromatisch, maar toch vooruitstrevend – het raakt alle juiste tonen.



Laten we ter zake komen, de Old Fashioned is iets meer dan alleen een slok whisky, gekruid en gezoet. Maar ondanks al zijn zachte eenvoud blijft deze klassieke drank vandaag de dag net zo relevant als meer dan 200 jaar geleden.

Old Fashioned Cocktail recept

Ingrediënten:

60 ml Woodford Reserve Distillers Select

3 – 4 scheutjes Angostura aromatische bitters

1 theelepel suiker of suikerklontje

Sinaasappelschil

Ijs

Methode:

Voeg suiker en bitters toe aan een rocks-glas en roer tot de suiker bijna is opgelost. Vul het glas met ijs, voeg de bourbon toe en roer voorzichtig om te combineren. Druk de olie van een sinaasappelschil uit over het glas en druppel in het glas om te garneren.