Recept: Pad Thai met chili en aardappelnoedels

Pittige keuken op warme dagen? Het een of het ander kan je al doen zweten als je eraan denkt. Maar vooral op bijzonder warme dagen bieden vurige gerechten een groot voordeel: ze helpen de lichaamstemperatuur te verlagen. We hebben hier het recept voor Thai Pad Thai met chili en noedels gemaakt van aardappelspiralen.

Aziatische keuken

Veel Aziatische landen zijn bijvoorbeeld erg bekend met hoge temperaturen en drukkende hitte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Vietnamese of Thaise keuken tal van gerechten bevat met warme ingrediënten zoals chili, gember of knoflook. Want: Pittig eten opent de poriën en helpt zo bij het zweten. Dit verlaagt op zijn beurt de lichaamstemperatuur – ideaal voor ons op warme zomerdagen.

Hot stuff: Pad Thai ontmoet aardappel

Pad Thai, ook wel Phat Thai genoemd, is het Thaise nationale gerecht. Traditioneel bestaat het cultgerecht, uit brede rijstnoedels, die worden bereid met eieren, vissaus, tamarindepasta, sojascheuten en chilivlokken. Iedereen die de klassieker op een andere manier wil bereiden, moet aardappelen gebruiken in plaats van rijstnoedels. In een spiraalvorm gesneden, kunnen ze worden gebruikt als vervanging voor noedels en zorgen ze ook voor een geheel nieuwe smaakervaring voor de Thaise klassieker.

Pad Thai met noedels gemaakt van aardappelspiralen

Ingrediënten voor 4 porties:

600 g vastkokende aardappelen

500 g kipfilet

1 rode paprika

2 wortelen

2 teentjes knoflook

5 lente-uitjes

5 eetlepels neutrale plantaardige olie (bijv. zonnebloemolie)

40 gram rietsuiker

1/2 rode chilipeper

1 tl tamarindepasta

100 g taugé of sojascheuten

2 el sojasaus

1 el vissaus

1 tl rijstazijn

Sap van een limoen

3 eieren

150 g ongezouten, geroosterde pinda’s

1/2 bosje verse koriander

Bereiding:

Was en dep de aardappelen, paprika’s, lente-uitjes, pepers, verse koriander en wortelen droog. Spoel de taugé of sojascheuten in een zeef en dep ze droog.

Schil de 600 gram aardappelen en draai ze door een spiralizer. Halveer vervolgens de paprika’s in de lengte, verwijder de zaadjes en snij in reepjes. Schil de wortelen en snij in reepjes.

Pel de knoflook en hak fijn. Snijd de lente-uitjes in fijne ringen. Hak de helft van de chilipeper en de verse koriander fijn. Snijd de kipfilet in stukjes.

Breek de drie eieren in een kleine kom en klop ze samen. Hak vervolgens de pinda’s grof en houd wat restjes apart voor decoratie.

Meng de vissaus, tamarindepasta, ruwe rietsuiker, sojasaus, rijstazijn en limoensap in een kom.

Verhit de zonnebloemolie in de pan en bak hierin de aardappelnoedels in circa 10 minuten gaar (voeg na een paar minuten eventueel wat water toe). Haal de aardappelspiralen uit de pan en zet apart.

Veeg de pan goed schoon en voeg een eetlepel zonnebloemolie toe. Schroei de stukjes kipfilet aan alle kanten dicht, haal uit de pan en zet apart.

Veeg de pan weer schoon en fruit de reepjes paprika en wortel met de geperste knoflook, lente-uiringen en fijngehakte chilipeper in 2 eetlepels olie. Voeg de taugé toe en bak alle ingrediënten opnieuw 2 minuten onder af en toe roeren. Duw vervolgens de groenten naar de rand van de pan, giet de losgeklopte eieren in de pan en meng ze met de spatel als roerei en verdeel in stukjes.

Voeg nu de aardappel spiralen, het tamarinde vissaus sojasaus mengsel en de gebakken kipstukjes toe aan de overige ingrediënten.

Meng de Pad Thai nu voorzichtig met een vork. Verdeel over vier borden en bestrooi voor het serveren met de gehakte pinda’s en koriander.