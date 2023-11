Recept: Pasta met kip in knoflookroomsaus

Voor een rijke, romige dineroplossing voor één gerecht heeft Pasta met Kip in Knoflookroomsaus minder dan 45 minuten keukenwerk nodig, waardoor het een ideale familiefavoriet is voor doordeweekse avonden.

Pasta en kip in knoflookroomsaus

Bereidingstijd: 30 minuten

Kooktijd: 10 minuten

Porties: 8

Ingrediënten

4 plakjes spek, kruislings gesneden in stukken van 1/2 cm breed

3/4 pond kipfilets zonder bot, zonder vel, in stukjes van 3/4 cm gesneden

250 gram farfalle pasta

2 1/2 kopjes natriumarme kippenbouillon

4 teentjes knoflook, fijngehakt

1 1/2 theelepel gedroogde Italiaanse kruiden

1/2 theelepel grofgemalen zwarte peper

1 kopje zware room

1 kop geraspte Parmezaanse kaas

3 kopjes babyspinazieblaadjes

1 kop gehalveerde kerstomaatjes, voor garnering

Bereiding

Plaats de verwijderbare pan in een snelkookpan. Gebruik de bakfunctie en bak het spek tot het knapperig is. Gebruik een schuimspaan om het spek uit de pan te halen. Laat het spek uitlekken op keukenpapier. Laat 1 eetlepel druppels in de pan achter; gooi de resterende weg.



Voeg de kip in twee batches toe aan de spekdruppels in de pan. Gebruik de bakfunctie en roerbak de kip 2-3 minuten, of tot hij gaar is. Gebruik een schuimspaan om de kip uit de pan te halen. Herhaal dit totdat de kip gaar is. Druk op annuleren.



Roer de pasta, bouillon, knoflook, Italiaanse kruiden en peper door de druppels in de pan. Sluit het deksel en stel de drukontlasting in op de afdichtingsfunctie. Selecteer de hogedrukstand en kook 5 minuten. Druk op annuleren.



Laat de druk gedurende 5 minuten op natuurlijke wijze ontsnappen. Zet de drukontlasting in de ontluchtingsfunctie om eventuele resterende stoom te laten ontsnappen. Verwijder het deksel.



Roer de room door het pastamengsel. Gebruik de bakfunctie, kook en roer, onbedekt, tot het kookt. Kook, onafgedekt, ongeveer 4 minuten, of tot de saus royaal de pasta bedekt, onder regelmatig roeren. Druk op annuleren. Roer de kip en Parmezaanse kaas erdoor.



Doe de spinazie en het spek in een grote kom. Giet het pastamengsel erover. Gooi tot gecombineerd. Schep in serveerschalen. Beleg elke portie met tomaten.