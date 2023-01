Recept: Pastasalade met gegrilde groenten en peterseliedressing

Deze pastasalade met gegrilde groenten en peterseliedressing is dé perfecte lunch om mee te nemen voor onderweg. Ook kun je deze salade heel goed meal-preppen! Doe de dressing en de rucola in een apart bakje en voeg deze op het laatst pas eraan toe, voor optimale versheid. Dit recept is niet alleen heerlijk gezond door alle groenten, peulvruchten en volkoren granen, maar is ook nog eens heel simpel én budgetproof!

Recept pastasalade met gegrilde groenten

Ingrediënten

voor 4-6 personen

2 puntpaprika’s, in reepjes

1 aubergine, in halve maantjes

1 rode ui, in plakjes

400 g canellinibonen, uitgelekt en afgespoeld

300 g volkoren fusilli

250 g mini cherrytomaten

250 g cherry pruimtomaten

130 g groene olijven, gehalveerd

75 g rucola

1 el kappertjes

olijfolie

zout en peper



voor de peterseliedressing

1 teentje knoflook, geperst

5 g krulpeterselie, fijngesneden

3 el extra vierge olijfolie

1 tl rode wijnazijn

½ tl Italiaanse kruiden

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel de mini cherrytomaten, cherry pruimtomaten, aubergine, puntpaprika en rode ui over een met bakpapier beklede bakplaat en sprenkel er olijfolie overheen. Breng op smaak met zout en peper. Bak de groenten 30 minuten in het midden van de voorverwarmde oven. Hussel halverwege om.

2. Bereid ondertussen de volkoren fusilli volgens de instructies op de verpakking. Giet af, spoel af met koud water en sprenkel er wat olijfolie overheen.

3. Meng alle ingrediënten voor de peterseliedressing in een kom, proef en breng op smaak met zout en peper. Bewaar eventueel wat peterselie voor de garnering.

4. Meng de pasta met de gegrilde ovengroente, de canellinibonen, rucola en de groene olijven. Maak het af met de kappertjes en eventueel wat overgebleven peterselie. Serveer met de peterseliedressing.



Recept- en fotocredits: Growers United