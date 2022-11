Recept: patatas bravas met twee sauzen

Patatas bravas is een populair tapasgerecht dat oorspronkelijk uit de regio Madrid komt en dat bij alle tapasrestaurants op het menu staat. Het is een aardappelgerecht bestaande uit gebakken aardappelstukjes en geserveerd met een hete saus. Hier hebben we ervoor gekozen om het te serveren met twee verschillende sauzen, een aioli en een tomatensaus. Lekker als bijgerecht bij vlees en vis of gewoon als stand-alone gerecht.

Patata brava met twee sauzen

4 porties

500 g aardappelen, kies je eigen stevige favoriete soort

½dl olijfolie

1 tl zwarte peper

½ tl zout

Tomatensaus

2 el olijfolie

2 gele uien, geraspt

1 chili, fijngehakt

3 ansjovisfilets, fijngesneden

1 blik gepureerde tomaten, 400g

1 dl zoete amandelen, geschaafd of fijngehakt

Zout en peper

Aioli

1 dl mayonaise

2 teentjes knoflook

1 tl cayennepeper

Bereiding

Aardappel

1. Schil en snijd de aardappelen in stukken van ongeveer 2 cm.

2. Frituur de aardappelen langzaam in olijfolie, ongeveer 10 – 15 minuten tot ze zacht van binnen en hard aan de oppervlakte zijn, voel ze met een vork.

3. Zout, peper en serveer met een of beide sauzen.

Tomatensaus

1. Verhit de olie in een pan of koekenpan.

2. Voeg de gele ui, het chilifruit en de ansjovisfilets toe en laat ze samen smelten. Niet te hoog vuur.

3. Roer de tomaten en amandelen erdoor, breng op smaak met zout en peper.

4. Laat ongeveer 20 minuten op laag vuur koken.

Aioli

1. Meng mayonaise en cayennepeper. Pel en pers de knoflook.