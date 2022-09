Recept: Peruaanse Ceviche

Ceviche is zonder twijfel Peru’s signature dish, een gerecht waarin de beste ingrediënten uit de zee en de bergen op harmonieuze wijze worden gecombineerd. Het bereiden ervan lijkt misschien eenvoudig, aangezien het bestaat uit het marineren van het vlees van de beste kwaliteit vis met citroen, chili, koriander, rode ui, zout en peper, maar de waarheid is dat alleen de beste koks in staat zijn om het optimaal te serveren en vergezeld van zoete aardappel, die voor de zoete smaak zal zorgen, evenals de alomtegenwoordige maïs, zowel gepeld als geroosterd. Hieronder het recept!

Ingrediënten (voor 4 porties)

450 gram verse visfilet

250 gram gekookte garnalen of een mengsel van zeevruchten

2 kleine rode uien

1 chili zonder pitjes fijngehakt

1 eetlepel gele chilipasta (optioneel)

1 of 2 ijsblokjes

12 tot 16 limoenen

Gehakte koriander

Sla, verse kruiden, geroosterde maïs, zoete aardappel en voorgekookte maïs

Zout en peper

Bereiding

Snijd de vis in hapklare blokjes en doe ze in een glazen schaal. Snijd de uien in ringen en was ze met koud water.

Giet ze goed af en meng ze met de vis en garnalen.

Kruid de uien en de vis met de chili, gele chilipasta en zout.

Voeg de ijsblokjes toe en meng goed.

Pers de limoenen voorzichtig uit, zeef het sap en giet het beetje bij beetje over de vis en garnalen.

Kruid met peper en zout, verwijder ijsblokjes en voeg gehakte koriander toe.

Laat een paar minuten staan. Serveer de ceviche op een blaadje sla vergezeld met vers kruiden, geroosterde maïs, zoete aardappel en voorgekookte maïs.